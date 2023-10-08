Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о меню от нового шеф-повара Сергея Ларионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Queens Фото: Queens

К команде ресторана Queens, появившегося на Малой Бронной на месте Avocado Queen, спустя два месяца после открытия примкнул новый шеф Сергей Ларионов. Соответственно, и само заведение, изначально взяв курс на ближневосточное направление, заметно обновило концепт.

Учитывая поправку на аудиторию Патриарших прудов, основу которой составляют девушки из разных социальных страт и разных вкусовых предпочтений, но массово избегающих в своем рационе баранины и жгучего перца, кухню теперь решили делать не слишком уж восточной. И тут прежний опыт работы шефа Сергея Ларионова пришелся как нельзя кстати: ранее он активно практиковался в стиле «нордик» в ресторанах MOS и Yura.

В результате переделанный Queens оказался компромиссным вариантом, полностью отвечающим требованиям локации, но при этом «сохраняющим свое лицо» при активном употреблении хариссы, тхины и ливанской аджики.

Сложнее обстоит дело с солью — во многих блюдах ее явно не хватает, но это, видимо, тоже специфика бэкграунда шефа.

Итак, после апгрейда Queens пробовать надо пряное и острое карпаччо из осьминога и артишока; кабачки гриль с маслом хариссы и йогуртом (соль на столе вам в помощь); диетичный, но яркий куриный кебаб в лаваше с дзадзыки и помидорами; интересный и остроумный авокадо кебаб на шампуре с зеленым салатом (опять-таки советую досолить) и великолепное ризотто с морепродуктами и хариссой — абсолютный хит нового меню.

На десерт берите иранский пирог на меду с кардамоном и кокосовым ганашем, не прогадаете.