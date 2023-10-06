На программу «Петербургские дворы» в 2024 году выделят 4,7 млрд рублей

В 2024 году на программу «Петербургские дворы», по которой благоустраиваются детские и спортивные площадки в муниципальных образованиях, выделят 4,75 млрд руб., сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Прием документов для конкурсного отбора подрядчиков уже начался и продлится до 11 октября.

В 2023 году на программу был выделен 1 млрд руб. Из 169 детских и 86 спортивных площадок, которые благоустраиваются на субсидии из городского бюджета, 86 детских и 44 спортивные площадки были включены в программу «Петербургские дворы». Ее особенность в том, что 95% затрат покрывается из городского бюджета и только 5% составляют затраты муниципалитетов.

Программа «Петербургские дворы» нацелена на обустройство территорий муниципальных образований детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и др.

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