«Кубань-Вино» построит в Тамани жилищный комплекс для студентов

Компания «Кубань-Вино» приступила к строительству современного комплекса для проживания студентов-практикантов. Разместится он на территории Центра энологии Chateau Tamagne. Срок окончания строительства и запуск объекта намечен на май 2024 года.

Фото: пресс-служба Кубань-Вино

В комплексе создадут все условия для комфортного проживания студентов во время производственной практики. Тут будут оборудованные комнаты и кухни, места для отдыха, благоустроенная территория, спортплощадки. Корпуса смогут вместить более ста человек.

«Кубань-Вино» уже на протяжении несколько лет успешно сотрудничает с вузами и ссузами страны в области образования, науки, в организации и проведении производственной практики студентов. В 2023 году компания приняла на стажировку около 150 студентов из 19 учебных заведений страны. В течение пяти месяцев под руководством опытных наставников студенты выполняли технологические операции, связанные с подготовкой виноматериалов к розливу, проводили лабораторные исследования вина, слушали лекции от профессионалов отрасли.

Студенческий проект «Кубань-Вино» предоставляет стажерам возможность полностью погрузиться в профессию и еще в процессе обучения приобрести нужный опыт непосредственно на производстве. Если практикант показывает хорошие результаты, он автоматически попадает в кадровый резерв компании, и после окончания учебного заведения его берут в штат.

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