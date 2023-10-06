Воронежский губернатор Гусев рассказал о задачах реформированного правительства

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал, какие задачи стоят перед реформированным облправительством на ближайшие два месяца — до следующего прямого эфира главы региона, который запланирован на декабрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Чем сложна работа в органах исполнительной власти — многозадачность. У нас нет возможности обратить внимание на решение одной задачи и говорить, что все ресурсы, все силы мы направим вот сюда, и что здесь мы добьемся прорыва и успехов. Это значит, что 90% остальных проблем мы оставим без внимания, и они вырастут в такие же серьезные задачи, которые нужно будет оперативно решать»,— сказал господин Гусев.

По его словам, у обновленного правительства «абсолютных приоритетов нет». В октябре-ноябре его внимание будет сосредоточено на обеспечении безопасности, поддержке участников СВО и их семей, обеспечении устойчивого функционирования социальной сферы, «в том числе, за счет правильного распределения финансовых ресурсов в бюджете». «Мы вчера обсуждали первый вариант нашего трехлетнего бюджета. Практически все статьи затрат проиндексированы от 4,5 до 12%, у нас нет ни одного направления, которое было бы с понижением затрат»,— заявил губернатор.

«Например, проблема с обеспечением горюче-смазочными материалами (ГСМ), прежде всего, сельскохозяйственных компаний, тоже присутствовала на территории нашей области. Но в ручном режиме, взаимодействуя с коллегами, с предприятиями, которые обеспечивают ГСМ нашей области, все удалось пройти без потерь. Со сложностями, конечно, с нервозностями, но без потерь»,— заключил господин Гусев.

О проблемах с обеспечением аграриев макрорегиона дизельным топливом в период полевых работ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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