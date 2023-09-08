Урожай просит дизеля

Власти регионов Черноземья констатировали проблемы с обеспечением аграриев дизельным топливом в период осенних полевых работ. Сложности приобрели федеральный масштаб, признали в Минсельхозе. Пока местным властям в ручном режиме удается обеспечить наличие топлива на складах — лишь в отдельных случаях поступали сигналы об «исчерпании ресурса». Но цена дизеля за месяц для сельхозпроизводителей выросла вплоть до 40%. Розничные поставщики уже приостановили продажи дизтоплива на некоторых заправках, а перспективы новых отгрузок туманны. Участники рынка объясняют проблемы ростом экспорта из-за значительной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ряде АЗС в Черноземье уже наблюдается дефицит дизтоплива

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На ряде АЗС в Черноземье уже наблюдается дефицит дизтоплива

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проблему обеспечения аграриев Черноземья дизтопливом власти обозначили еще в конце августа. Курский вице-губернатор Сергей Стародубцев говорил, что в регионе «из-за проблем с поставками подорожало дизельное топливо»: «Одна из причин сбоев — приостановка работы некоторых нефтеперерабатывающих заводов. В целом запасы на базах составили порядка 400 т». Тогда он сообщал, что на пути в регион находились 52 вагона с дизелем (3065 т).

31 августа департамент аграрной политики Воронежской области констатировал, что в регионе «наблюдаются проблемы с доступностью ГСМ для аграриев», но ситуация «находится на контроле». Тогда в хозяйствах региона на складах имелось 38,9 тыс. т дизтоплива — 94,4% потребности на сентябрь-октябрь. «На территории региона имеется более 20 крупнооптовых нефтебаз, с которых топливо отгружается мелкооптовым клиентам (независимо от отраслевой принадлежности) и в розничные АЗС. Например, основной поставщик аграриев — АО «Воронежнефтепродукт» (региональная структура ПАО НК «Роснефть») — отпускает дизельное топливо и различные марки бензина с собственных четырех нефтебаз и 77 розничных АЗС»,— сообщили в департаменте.

Там отметили, что проблем с запасами ГСМ на нефтебазах и «мини-терминалах» нет: «Стоимость тонны дизельного топлива на круглосуточных нефтебазах (Воронеж, Лиски) составляет 70 тыс. руб. за тонну с НДС. Стоимость дизельного топлива у других независимых поставщиков дороже на 8-10 тыс. руб. за тонну. За месяц дизельное топливо подорожало на 12,2 тыс. руб. Ровно год назад дизельное топливо стоило 59,8 тыс. руб. Текущие цены на дизельное топливо выше прошлогодних в среднем на 13%».

«В связи с ежегодно повторяющимися сезонными колебаниями цен на нефтепродукты товаропроизводителям неоднократно направлялись рекомендации по своевременному приобретению необходимых объемов,— рассказали в департаменте.— Для оптовых покупателей имеется возможность приобретать топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов либо с нефтебаз региона».

В управлении сельского хозяйства Липецкой области 4 сентября сообщили о принятии мер по стабилизации поставок ГСМ аграриям: «Срыва уборки из-за нехватки топлива не будет». По словам вице-губернатора Игоря Кремнева, от сельхозпроизводителей «поступали сигналы об исчерпании ресурса», после чего местные власти открыли горячую линию и провели совещания с поставщиками, ФАС и прокуратурой: «Сегодня ситуация на заправочных станциях уже выправлена, топливо везде есть».

Но проблема не исчерпана. 6 сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитета по аграрным вопросам и комитета по контролю Госдумы РФ констатировал, что на рынке ГСМ «есть факты существенного увеличения цен на топливо». «Чтобы нормализовать ситуацию, данный вопрос отрабатывается совместно с Минэнерго, ФАС и РЖД»,— сообщили в Минсельхозе.

Вчера ситуацию обсудили на совещании с регионами под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина: субъекты отчитывались в обеспеченности дизтопливом на три осенних месяца и подтверждали ранее направленную информацию о лимитах топлива, которые нужны для проведения уборки. В минсельхозе Тамбовской области по итогам совещания сообщили, что из-за ожидаемого увеличения валовых сборов выше уровня 2022 года регион запросил увеличение объемов дизтоплива на 15%.

Представитель крупного агрохолдинга, работающего в нескольких субъектах Центральной России, вчера рассказал „Ъ“, что в регионах присутствия компании власти запросили поставку необходимых объемов дизтоплива. «Но остается вопрос цены — для нас топливо подорожало на 40% по сравнению с началом августа»,— подчеркнул собеседник «Ъ-Черноземье».

По данным «Ъ-Черноземье», прокуратура Воронежской области накануне по жалобам покупателей начала серию проверок представителей топливной розницы. Сразу несколько собеседников «Ъ-Черноземье» в местных сетях подтвердили, что надзорное ведомство письменно потребовало от них «экономического обоснования» роста цен, но заверили, что такие объяснения будут «предоставлены в самом подробном виде».

Руководитель воронежского управления ФАС Денис Чушкин сообщил «Ъ-Черноземье», что ведомство видит объективные причины для роста цен и не получало «большого количества» жалоб, поэтому не начинало проверку участников топливного рынка. «Ситуация в регионе такая же, как и во всей стране. Что бензин, что дизель начали массово отправлять на экспорт,— поясняет господин Чушкин.— Биржевые цены выросли на 60% с начала года. А с 1 сентября сократился со 100 до 50% демпфер, который компенсировал нефтяникам недополученную прибыль от поставок на внутренний рынок. Понятно, что после этого они переориентировались на поставки за рубеж».

Глава УФАС сообщил, что ведомство еженедельно мониторит цены и остатки топлива: «У нас сохраняются достаточные запасы бензина на заправках, в отличие от более проблемных Краснодарского края и Ростовской области».

Собеседник «Ъ-Черноземье» на топливном рынке Воронежа сообщил, что стоимость ГСМ на оптовом рынке, где в том числе покупают дизель аграрии, превышает розничные цены: «На мелкооптовом рынке литр стоит больше, чем на заправках с пистолета, на это и реагируют столь болезненно представители АПК. А независимые АЗС уже некоторое время торгуют себе в убыток». По его словам, оптовая стоимость тонны дизельного топлива на линейной производственно-диспетчерской станции «Воронеж» «Транснефти», где закупаются независимые участники рынка, на 6 сентября составляла порядка 95 тыс. руб. (79,35 руб. за литр).

«Будет только хуже, очевидных путей выхода из этой ситуации не видно»,— заключил эксперт.

Основатель группы «Калина ойл» (владеет порядка 80 АЗС в Воронежской, Курской и Тамбовской областях) Валерий Борисов сообщил «Ъ-Черноземье», что сеть столкнулась с «реальным дефицитом» дизельного топлива, из-за чего на нескольких заправках уже была прекращена его продажа. Запасов на остальных АЗС хватит на три-четыре дня, а перспектива новых поставок пока выглядит туманной, говорит бизнесмен. «Дизеля просто нет на рынке. На бирже сделки, даже с учетом обновленных рекордов за тонну топлива, проходят. Но реально его никто в регионы не отгружает. Те остатки, которые есть сейчас в независимой рознице, покупаются в любых возможных источниках небольшими партиями и зачастую по завышенным ценам»,— сказал господин Борисов.

Бизнесмен объясняет кризисную ситуацию «недостаточной отгрузкой» топлива производителями на внутренний рынок при одновременно растущем экспорте. «Цены внутри страны слишком сильно отличаются от экспортных, а меры госрегулирования в виде демпфера выплат нефтяникам были сокращены вдвое. Поэтому понятно, какой выбор будут делать производители, если в России дизельное топливо можно продавать условно по 60 руб. за литр, а за рубежом — по 100 руб.»,— отметил господин Борисов. Разрешиться ситуация, по его мнению, может либо за счет возврата к более жесткому госрегулированию, либо «рыночным механизмом, когда стоимость топлива в стране дойдет до зарубежного уровня».

Олег Мухин, Серей Калашников