Тегеран вновь взялся за хиджаб

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Иран в усилении репрессий в отношении женщин. Речь идет о возвращении на улицы иранских городов патрулей, следящих за ношением хиджаба, а также об ужесточении наказаний для тех, кто отказывается соблюдать религиозную традицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

«Контроль за нравственностью в Иране возвращается. Власти никого не обманут, снимая знаки отличия полиции нравов с униформы и патрульных машин, в то же время поощряя силовиков Исламской Республики угнетать и порабощать женщин и девочек, то есть участвовать в том же насилии, которое безнаказанно убило Махсу Джину Амини»,— говорится в заявлении генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар, опубликованном в среду на сайте организации. По ее словам, усиление репрессий отражает «прискорбное пренебрежение» иранских властей правом женщин и девочек на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений. «Это также подчеркивает отчаянную попытку властей восстановить свое господство и власть над теми, кто осмелился противостоять десятилетиям угнетения и неравенства во время протестов под лозунгом “Женщины. Жизнь. Свобода”»,— добавили она.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Иране вспыхнули одни из самых массовых за последние годы протестов. Поводом стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Главным лозунгом протестного движения стали слова «Женщины. Жизнь. Свобода». Но очень быстро зазвучали и призывы к смене режима. Реакция властей была очень жесткой. По данным правозащитных организаций, в столкновениях с силами правопорядка погибли около 500 человек, почти 20 тыс. были задержаны, из них более 20 были приговорены к смертной казни. Часть приговоров уже приведена в исполнение.

К концу года протестная волна начала стихать, хотя отдельные акции периодически продолжаются до сих пор, но уже далеко не в прежних масштабах. И какое-то время казалось, что в чем-то власть уступила возмущенному населению. В общественных местах стали массово появляться женщины без головного убора. Полицию нравов убрали с улиц. Более того, даже появились сообщения о ликвидации этой структуры, но затем они были дезавуированы. Вопрос о судьбе полиции нравов так и остался открытым. Но ситуацию с хиджабами в Иране все же решили не пускать на самотек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник протеста несет портрет Махсы Амини

Фото: Cliff Owen / AP Участник протеста несет портрет Махсы Амини

Фото: Cliff Owen / AP

В середине апреля более миллиона иранских женщин получили текстовые сообщения с предупреждением о конфискации автомобилей, если камеры видеонаблюдения зафиксируют их без хиджаба. Женщинам также пригрозили исключение из университетов, лишением доступа к банковским услугам и общественному транспорту в случае отказа покрывать голову. Репрессии коснулись и разных бизнесов, в том числе магазинов и ресторанов, где женщинам позволяли находиться без платка на голове.

В мае иранские СМИ сообщали о возбуждении дела против известных актрис кино и театра за нарушение норм морали. По данным Amnesty International, только в июне и июле суд потребовал от шести женщин пройти обязательные проверки по поводу «антисоциального расстройства личности», а также в качестве наказания заняться мытьем трупов в морге или уборкой правительственных зданий. «Международное сообщество не должно безучастно наблюдать, как иранские власти усиливают притеснение женщин и девочек»,— подчеркнула Аньес Калламар.

В свою очередь, четыре иранских профсоюза психологов написали публичное обращение к главе судебной власти страны с призывом остановить практику принудительного лечения. Но, похоже, ситуация только обостряется.

Только в конце прошлой недели ряд иранских СМИ сообщили о закрытии одного из офисов компании Digikala, называемой «иранским Amazon». Поводом стала публикация на сайте компании фотографий женщин-сотрудниц без хиджаба. Одновременно стало известно о запрете на проведение кинофестиваля короткометражных фильмов из-за рекламного плаката, на котором была изображена актриса без хиджаба. При этом плакат был к фильму 1982 года, когда ношение хиджаба еще не стало законодательной нормой. Это произошло только в 1983-м, через четыре года после Исламской революции.

Последние два инцидента последовали за прозвучавшим 16 июля объявлением о возвращении на улицы полицейских патрулей для контроля за соблюдением ношения женщинами хиджаба. Правда, речь идет не о полиции нравов, а об обычных полицейских патрулях. Их обязанность — не задерживать женщин за нарушение норм, как это было до протестов, а вежливо предупреждать о недопустимом поведении. В то же время в соцсетях появились ролики, где видно: обращение сил правопорядка с женщинами не всегда заканчивается мирно. В ответ на это иранское новостное агентство Fars развернуло на своем сайте кампанию по сбору подписей для признания преступным и наказуемым распространение изображений сотрудников полиции при исполнении долга. Петиция может быть передана в парламент и стать поводом для изменения законодательства. Впрочем, у депутатов и без того уже много дел, связанных с «нарушением норм морали». Еще в мае судебные и исполнительные органы власти представили в парламент Ирана законопроект «о поддержке культуры целомудрия и хиджаба», который предусматривает ужесточение наказания в отношении нарушителей. В воскресенье парламентский комитет сообщил, что законопроект готов к обсуждению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После небольшого затишья иранские власти принялись вновь следить за ношением хиджаба

Фото: Vahid Salemi / AP После небольшого затишья иранские власти принялись вновь следить за ношением хиджаба

Фото: Vahid Salemi / AP

«Видно, что иранские власти пытаются вернуть контроль над ситуацией, но делают это постепенно и аккуратно, проверяя, не станет ли это поводом для новой протестной волны. Сначала были камеры, теперь патрули. Да, они пока никого не задерживают, но это может измениться, особенно если люди промолчат и не будут опять массово выходить на улицы»,— сказал «Ъ» эксперт Российского совета по международным делам иранист Никита Смагин. По его словам, протесты, которые начались осенью, себя исчерпали. «Однако это не означает, что не будет новой волны. Ведь ключевые противоречия, которые были между протестующими и властью, никуда не делись: это и недовольство вмешательством в личную жизнь, и экономические проблемы, и политические репрессии. Но когда ждать новых протестов — предсказать невозможно, как и заранее знать, что их спровоцирует»,— добавил эксперт.

Марианна Беленькая