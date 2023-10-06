Девелопер «Эталон» назначил двух вице-президентов в связи с расширением бизнеса

Девелоперская группа «Эталон» объявила о назначении Михаила Бузулуцкого вице-президентом по продажам и маркетингу и Станислава Кондратьева вице-президентом по продукту. Назначения компания объяснила «быстрым масштабированием бизнеса».

Михаил Бузулуцкий до прихода в «Эталон» руководил коммерческой функцией в делевоперских компаниях «Инград», Seven Suns Development, «Главстрой Cанкт-Петербург». В «Эталоне» он будет курировать развитие продаж и коммерческой функции.

Станислав Кондратьев прежде занимал должность старшего вице-президента в ГК ПИК и работал вице-президентом в компании Sminex. На новом посту он займется развитием и увеличением доступности продуктов «Эталона».

В 2021 году «Эталон» приступил к расширению бизнеса в российских регионах. Компания вышла на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани.

Крупнейший акционер Etalon Group PLC — АФК «Система» (MOEX: AFKS), ей принадлежит 48,8% GDR застройщика. Еще 35,2% находятся в свободном обращении, 6,3% — у эмиратской государственной холдинговой компании Mubadala Investment Company, 5% — у фонда Kopernik Global Investors, 4,1% — у Prosperity Capital. Оставшимися 0,6% владеет менеджмент компании.

Лусине Баласян