Аренда миновала пик

За счет резкого сокращения объема арендной экспозиции после волны сезонного спроса средние ставки продолжают расти: однокомнатные квартиры за месяц подорожали в среднем на 1%, двухкомнатные — на 10%. Но из-за колебаний в структуре предложения динамика по городам заметно различается. Сейчас спрос снижается, и аналитики преимущественно рассчитывают на снижения средних цен на 5–7% в перспективе нескольких месяцев. Хотя не исключено, что рынок аренды могут поддержать клиенты, временно отказавшиеся от покупки собственного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале октября составила 26,2 тыс. руб. в месяц, увеличившись к началу сентября на 1,2%. Двухкомнатные квартиры за аналогичный период подорожали на 10%, до 37,2 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводят в «Циан.Аналитике». Согласно подсчетам «Этажей», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах в начале октября составила 23 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 27,9 тыс. руб. За месяц показатели выросли на 3,4% и 3,6% соответственно. В «Авито Недвижимости» среднюю ставку найма жилья в России в целом оценивают в 29 тыс. руб. в месяц. К началу сентября значение выросло на 7,4%.

Выраженную динамику средних цен директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова связывает с высоким сезонным спросом и дефицитом бюджетного предложения: недорогие варианты ушли с рынка в конце августа—начале сентября.

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отмечает, то общее количество доступных предложений сократилось на 10,3% за месяц, динамика в городах-миллионниках более выраженная — минус 16,8%.

Исключением, по словам эксперта, стала только Казань, где экспозиция увеличилась на 2,6%. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов добавляет, что из-за этого динамика ставок сильно отличается в зависимости от города: «в экспозиции находится кратно меньше квартир, чем обычно: например, в Челябинске сейчас доступно не несколько сотен, а 37 двухкомнатных лотов».

Самый выраженный рост цен на однокомнатные квартиры за месяц в «Циан.Аналитике» отмечают в Уфе: средняя ставка увеличилась на 11%, до 20,8 тыс. руб. в месяц. В Новосибирске динамика составила 9%, до 26,8 тыс. руб. В «Этажах» заметили рост цен на 4,1% в Тюмени, до 20,9 тыс. руб. в месяц, и на 4,3% в Красноярске, до 20 тыс. руб. Одновременно, например, в Челябинске средняя ставка за месяц снизилась на 10%, до 18,9 тыс. руб. В Волгограде снижение составило 7%, до 21 тыс. руб., добавляют в «Циан.Аналитике».

В Москве, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», аренда однокомнатных квартир сейчас стоит в среднем 52,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 83,9 тыс. руб. За месяц значения выросли на 2% и 7% соответственно. Наиболее бюджетные предложения вымылись с рынка, а стоимость объектов более высокой категории остается стабильной, поясняет замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. Число доступных вариантов экономкласса, по мнению эксперта, достигло исторического минимума: спрос на них сейчас в пять раз превышает предложение. Ликвидные квартиры комфорт-класса, по ее словам, могут быть сданы за одну-две недели. Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов замечает, что оживление чувствуется и в сегменте высокобюджетной аренды: по итогам сентября предложение сократилось в два с половиной раза год к году, спрос был выше в полтора раза.

Но глобально Ольга Павлинова уже видит на рынке постепенно снижение сезонной активности арендаторов, на 10–12% к пиковым значениям. Согласно подсчетам «Авито Недвижимости», спрос на долгосрочную аренду в России за последний месяц сократился на 19,8%, хотя и превысил на 2,2% показатель за аналогичный период прошлого года. Самое выраженное падение активности наблюдалось в Ростове-на-Дону (минус 39,3% к предыдущему месяцу), Воронеже (минус 38%) и Волгограде (минус 32,1%). По данным «Циан.Аналитики», число действий с объявлениями за последние четыре недели сократилось на 14% к предшествующему аналогичному периоду и на 23% к августовскому пику.

Госпожа Павлинова не исключает, что спрос в моменте подогреют потенциальные арендаторы, решившие отложить сделки по приобретению собственного жилья из-за роста ипотечных ставок. «Вероятно, спрос в этом году будет на 10-15% выше, чем в прошлом»,— рассуждает она. Хотя Константин Каменев предполагает, что ухудшение условий кредитования, напротив, ранее стимулировало многих форсировать сделки по приобретению собственного жилья на более выгодных условиях.

Затишье на рынке, по словам Оксаны Поляковой, вероятнее всего, наступит к декабрю: в этот период собственникам обычно приходится предлагать потенциальным арендаторам дисконт в 5–15% для заключения сделок.

Невысокая активность будет способствовать восстановлению объема предложения. Алексей Попов рассчитывает на снижение средних цен на 5–7% в перспективе ближайших двух месяцев. Хотя Ольга Павлинова не ждет снижения цен, рассчитывая скорее на их стабилизацию. Динамику, по ее мнению, будет сдерживать дополнительный приток арендаторов и стремление собственников компенсировать возросшие расходы на содержание арендного жилья.

Александра Мерцалова