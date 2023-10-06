В последние годы в Башкирии в летний период начинают прогнозировать опасность по поводу обмеления рек и озер. Особенно это заметно по состоянию реки Белой, которая протекает по территории Уфы. «Проплешин» в виде островков на реке, на первый взгляд, становится все больше год от года. Заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Башкирии Виталий Тюр отмечает, что проблема с обмелением рек характерна не только для Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Сейчас происходит глобальное изменение климатических условий в разных регионах всего мира, в том числе в России. К примеру, недавно произошли сильные наводнения на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, выпал снег в южной Европе. С 2010 года в наших краях наблюдается крайне маловодный период. Среднее половодье в последний раз у нас было в 2007 году, а последнее высокое половодье я даже затрудняюсь вспомнить. Такая тенденция свойственна Пермскому краю, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областям. В Уфе в этом году на реке Белой зафиксировано самое низкое половодье за все 136 лет наблюдений с момента появления гидрологического поста. Причиной стала жаркая весна без осадков, сразу же начался меженный период, хотя обычно такого не бывает. Страдают не только крупные реки, но и все водные объекты в Зауралье, в Предуралье. Конечно, это влечет множество проблем: может быть неустойчивая работа водозаборных сооружений, ухудшение качества поверхностных водных объектов, проблема с речным транспортом, страдает ихтиофауна, падают уровни подземных вод, пропадают родники, мелеют озера, реки.

Многие ошибочно связывают дноуглубление и расчистку русла рек с объемом воды в них. Такие рассуждения неверны. Если мы углубим реку, воды в ней больше не станет. У судоходства есть понятие — расчистка судоходного пути. В этих каналах за счет того, что вода уйдет туда, глубина будет больше, что позволит судам при подходящей осадке проходить.

Уровень реки Белой во многом обусловлен объемом сбросных расходов с Павловского водохранилища. Сегодня по Белой у нас течет 300 кубометров в сек., по Уфе — 150 кубометров. Павловское сбрасывает 140 кубометров в сек. Чтобы функционировал водный транспорт, надо увеличить сброс до 400 кубометров в сек. Однако уровень водохранилища в этом году был ниже нормального на 3,5 м. Обычно такая ситуация складывается только в конце осени. Сегодня по реке Уфе до Павловского водохранилища практически нет судоходства, хотя была программа по его возрождению.

Многих интересует, как долго будет продолжаться такая тенденция. Ответить на это очень сложно. Я всегда привожу пример: если в Англии одна метеостанция на 4 кв. км, то у нас, в силу огромной протяженности, одна станция только на 4 тыс. кв. км. При этом даже в Англии не могут спрогнозировать, какая погода будет завтра.