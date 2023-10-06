Wildberries начала строить логоцентр под Воронежем за 10 млрд рублей

Строительство логистического центра площадью 150 тыс. кв. м начал интернет-магазин Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщили в облправительстве. Компания планирует вложить в строительство 10 млрд руб. Сообщается, что логокомплекс станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части России.

Строительство комплекса позволит создать 7,5 тыс. рабочих мест и обеспечит ускоренную доставку товаров первой необходимости в ближайшие регионы, добавили в правительстве Воронежской области. «Выбор участка для строительства нового распределительного центра продиктован выгодным географическим расположением Новоусманского района: он находится в узле транспортных коммуникаций, идущих в индустриальные регионы РФ и стран СНГ»,— пояснили представители Wildberries.

В декабре 2022 года губернатор Александр Гусев и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали в Москве соглашение о реализации инвестпроекта по строительству логоцентра. Ранее обсуждалось, что Wildberries может возвести комплекс площадью порядка 100 тыс. кв. м и стоимостью порядка 5 млрд руб. на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск».

Wildberries планирует построить аналогичные объекты еще в трех регионах Черноземья. Проект логоцентра реализуется в Тамбовской области. В июле 2023 года сообщалось, что стоимость комплекса снизилась с 8 млрд до 6,8 млрд руб. Возведение центра планировали начать в этом году. Общая площадь объекта составит 100 тыс. кв. м. Планируется создать около 5 тыс. рабочих мест.

Летом 2022 года курский губернатор Роман Старовойт и госпожа Бакальчук подписали соглашение о строительстве аналогичного логистического комплекса, инвестиции в который оценивались в 7,5 млрд. Весной прошлого года действующий на тот момент мэр Белгорода Антон Иванов рассказывал о конкуренции с Орловской областью за строительство распредцентра той же стоимостью.

Подробнее о планах компании по строительству логоцентра в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

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