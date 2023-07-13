Стоимость строительства логистического комплекса Wildberries в Тамбовской области снизилась на 1,2 млрд рублей

С 8 млрд до 6,8 млрд руб. снизилась стоимость строительства логистического комплекса Wildberries в тамбовском индустриальном парке «Котовск». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы облправительства.

Возведение центра начнется в этом году. В закладке первого камня участвовали губернатор Максим Егоров и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. Общая площадь объекта составит 100 тыс. кв. м. Он расположится на земельном участке общей площадью 285 тыс. кв. м. Планируется создать около 5 тыс. рабочих мест.

Власти региона уже направили 220 млн руб. на обустройство стройплощадки. Средства пошли «на строительство внутриплощадочных дорог, возмещение затрат на создание очистных сооружений, присоединение к сетям электроснабжения».

По словам Максима Егорова, предприятие станет «одним из крупнейших работодателей региона, а также катализатором развития местного бизнеса». По данным облправительства на начало июля 2023 года, товары через платформу Wildberries реализуют 1,6 тыс. местных предпринимателей, что на треть больше, чем годом ранее. Их продажи по итогам полугодия выросли на 157% «к прошлому году» и составили 4 млрд руб. Наиболее существенно в этот период росли доходы продавцов ювелирной бижутерии, зоотоваров, спортивной одежды, канцелярских принадлежностей и продукции для рукоделия.

Wildberries планирует построить аналогичные объекты еще в трех регионах Черноземья. В 2020 году стало известно, что компания может реализовать проект в воронежской ТОСЭР «Павловск» за 5 млрд руб., в 2022 году стоимость проекта выросла до 11 млрд. Летом того же года курский губернатор Роман Старовойт и Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве такого же комплекса, инвестиции в него оценивались в 7,5 млрд. Той же весной тогдашний мэр Белгорода Антон Иванов рассказывал о конкуренции с Орловской областью за строительство распредцентра стоимостью 7,5 млрд.

Логоцентр Wildberries — один из немногих проектов, которые планируют реализовать в индустриальном парке «Котовск». Большинство инвесторов отказались от своих идей. Крупнейший из отмененных проектов предполагал строительство распредцентра для сельхозпродукции ООО «Тамбовский ОРЦ» за 6,5 млрд руб.

О массовом исходе инвесторов из ТОСЭР «Котовск» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Этот город останется моно».

Алина Морозова

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