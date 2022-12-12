Wildberries увеличил инвестиции в логоцентр под Воронежем до 11 млрд рублей

Интернет-магазин Wildberries скорректировал параметры обсуждавшегося с 2020 года инвестиционного проекта по строительству логистического центра обеспечения омниканальной торговли в Воронежской области. Соглашение о его реализации подписали 12 декабря в Москве губернатор Александр Гусев и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее обсуждалось, что Wildberries может возвести в регионе логоцентр площадью порядка 100 тыс. кв. м и стоимостью порядка 5 млрд руб. на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск».

На сегодня объем инвестиций увеличился до 11 млрд руб., а земельный участок под проект интернет-магазин в итоге получил в Новоусманском районе области, прилегающем к Воронежу. Приступить к строительству первой очереди логоцентра компания планирует в феврале 2023 года, а сдать ее в эксплуатацию — в сентябре. Площади объекта не раскрываются, однако власти рассчитывают, что всего на нем будет создано 7 тыс. рабочих мест.

«Это крупный инвестиционный объект и по объему вложений, и по новым рабочим местам, мы сделаем для него привлекательные условия»,— отметил господин Гусев.

Судя по заявлениям сторон на встрече, речь не идет о создании в этом проекте сколь либо значительного числа высокопроизводительных либо технологичных рабочих мест

Wildberries планирует построить аналогичные объекты в еще как минимум в трех регионах Черноземья. В апреле 2022 года мэр Антон Иванов рассказывал, что Белгород конкурирует с Орловской областью за строительство распредцентра Wildberries стоимостью 7,5 млрд руб. В июне курский губернатор Роман Старовойт и Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве такого же объекта с примерно теми же инвестициям. В октябре планы на курский проект были подтверждены, начало строительства планируется на 2023 год. Еще до 8 млрд руб. интернет-магазин планирует вложить в логистический комплекс в ТОСЭР «Котовск» в Тамбовской области.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте