Депутаты одобрили появление в правительстве Воронежской области министров

На 35-м заседании Воронежской облдумы депутаты приняли в первом чтении проекты законов, меняющих структуру облправительства. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Изменения в потребовались «для приведения в соответствие» федеральному законодательству, уставу региона, а также в связи с изменениями в системе исполнительных органов области.

Предполагается появление первого заместителя губернатора, министров Воронежской области, полномочного представителя главы региона при федеральных органах государственной власти. Другим законопроектом уточняется количество постов первого заместителя председателя облправительства: «Данная должность устанавливается в единственном числе».

Еще один законопроект дополняет реестр госслужащих региона. В частности, появятся следующий посты: первый заместитель руководителя управления, руководитель секретариата первого вице-губернатора, референт первого зама, консультант первого зама, первый заместитель министра, заместитель министра.

Спикер облдумы Владимир Нетесов пояснил, что поправки законопроектам можно внести до 6 октября.

Переизбравшийся на второй срок губернатор Александр Гусев анонсировал реформу облправительства в конце августа. В частности, предполагалось, что может быть выделен пост председателя обправительства, отдельный от губернатора. «Будет губернатор, председатель правительства, два заместителя губернатора и один заместитель председателя правительства, а под ним все остальные замы отраслевые. Это рабочая версия пока что, но скорее всего, она близка к тому, что будет в финале», — пояснял господин Гусев в ходе форума «Эффективный диалог. IV управленческая платформа имени Эйтингона».

Сейчас облправительства трех регионов имеют в своей структуре министерства вместо департаментов и управлений. Первой реформу еще в 2021 году провела Белгородская область. Прошлой осенью после выборов губернатора изменения также прошли в Тамбовской области. В конце года реформа также завершилась в Курской области. Этот регион также является единственным в Черноземье, где разделены должности губернатора и председателя облправительства.

Александр Прытков