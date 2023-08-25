В правительстве Воронежской области может появиться отдельный пост председателя

В результате изменения структуры власти Воронежской области может быть выделен пост председателя правительства, отдельный от губернатора. Об этом 25 августа заявил глава региона Александр Гусев в ходе форума «Эффективный диалог. IV управленческая платформа имени Эйтингона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы меняем структуру управления правительством. Будет губернатор, председатель правительства, два заместителя губернатора и один заместитель председателя правительства, а под ним все остальные замы отраслевые. Это рабочая версия пока что, но скорее всего, она близка к тому, что будет в финале. Сейчас есть губернатор–председатель правительства, есть заместители губернатора и шесть заместителей председателя правительства. Сложно, хочу вам сказать. Не потому, что сложно губернатору, а просто будет более эффективная система»,- анонсировал господин Гусев.

В регионах Черноземья схожая структура правительства принята только в Курской области, где помимо губернатора Романа Старовойта есть председатель правительства субъекта — первый заместитель губернатора Алексей Смирнов. К этой структуре в Курской области перешли в конце прошлого года, объясняя ее необходимость, господин Старовойт говорил, что правительство должен возглавлять отдельный человек, а губернатору не стоит отвлекаться от «общехозяйственной деятельности».

В правительстве Воронежской области и региональном парламенте возможный переход к структуре с отдельными председателем и губернатором обсуждаются еще с прошлого года, однако публично об этом Александр Гусев заявил впервые. Сейчас пост его заместителя – первого заместителя председателя облправительства занимает Виталий Шабалатов, первого заместителя председателя правительства - Владимир Попов, должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства области - Сергей Трухачев. Последнего источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти и называют наиболее вероятным претендентом на новый руководящий пост в обновленном правительстве области.

Андрей Цветков