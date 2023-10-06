Сильнее, выше, бюджетнее

Профессиональные спортивные клубы Пермского края стали еще зависимее от бюджета. Созданная более 15 лет назад схема финансирования «50 на 50» (когда команда получает краевые средства и должна в таком же объеме привлечь спонсоров) изменилась в этом году. Теперь клуб может рассчитывать, что его бюджет будет на 70% обеспечен из региона. Большего в текущих условиях от менеджмента клубов добиться почти невозможно, полагают в минспорте края. Тем не менее пермские клубы активно осваивают новые спонсорские интеграции и учатся зарабатывать самостоятельно.

Казна сполна

В 2023 году восемь профессиональных спортивных клубов Пермского края получают поддержку из бюджета. Семь из них — по пропорции 70 на 30. То есть краевые средства должны составлять не более 70% клубной казны, остальное менеджмент команды должен привлечь сам. Это футбольный «Амкар-Пермь» (125 млн руб.), баскетбольная «Парма» (177,955 млн руб.), гандболисты «Пермских медведей» (50 млн руб.), футболистки «Звезды-2005» (61 млн руб.), хоккейный «Молот» (199,250 млн руб.), клуб настольного тенниса «Пермспецкабель» (2,1 млн руб.), команда по хоккею на траве «Юность» (2 млн руб.).

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Еще один клуб — волейбольная «Кама» — находится на 100%-ном бюджетном обеспечении. По данным краевого министерства спорта, команда входит в состав Центра спортивной подготовки Пермского края, где ее игроки трудоустроены и получают заработную плату. Такое финансирование налагает обязательство — «формировать состав преимущественно за счет воспитанников прикамского волейбола».

Бюджет Пермского края уже много лет финансирует спортивные клубы, что не является чем-то необычным для регионов РФ — лишь очень немногие команды имеют частных владельцев, готовых взять на себя их полное содержание.

«Сегодня отказаться от бюджетного финансирования клубам невозможно. Отказаться от госфинансирования — это похоронить профессиональный спорт»,— уверен экс-министр спорта Павел Лях.

Для стимула искать спонсорские деньги еще с позапрошлого десятилетия действовало правило «50% на 50%», которое с этого года трансформировалось в «70% на 30%». Такое изменение в минспорте края объясняют тем, что «клубам самостоятельно сложно получить поддержку партнеров и спонсоров, региональные власти всегда выступают посредниками в данных переговорах». А так как клубы испытывают давление в необходимости привлекать спонсорские средства (иначе бюджетные деньги придется возвращать), то нынешнюю схему финансирования в министерстве видят «более реальной для работы менеджмента клубов».

«Это серьезное облегчение для клубов,— согласен Павел Лях.— Сегодня у них непростая бюджетная ситуация, и только государство может помочь им деньгами».

Впрочем, сейчас клубы Прикамья работают даже более ударно, чем предписывает министерство, и собирают больше спонсорских средств. По словам президента «Пармы» Сергея Богуславского, бюджет команды планируется в размере 400 млн руб., с соотношением бюджетных и спонсорских средств 60 на 40%. Валерий Чупраков, президент ФК «Амкар-Пермь», говорит о соотношении 50 на 50: «Бюджет клуба средний по лиге, до 180–200 млн руб. Этого достаточно для борьбы за попадание в первую лигу».

При этом «Парма» единственная из других клубов уже несколько лет получает поддержку еще из одного бюджетного источника — казны Перми, в размере 80 млн руб. в год. В комитете по спорту администрации такое внимание объясняют тем, что «баскетбол является одним из самых популярных и распространенных видов спорта в Перми», поэтому «в целях популяризации занятий физической культурой и спортом» город оказывает поддержку баскетбольному клубу «Парма».

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Отмечая популярность баскетбола, в городской администрации не лукавят. Уже много лет именно этот вид спорта наиболее медийный в крае, популярный и у губернатора Дмитрия Махонина. Глава региона сам нередко участвует в выставочных матчах. Частый гость в Перми — сборная России по баскетболу, которая проводила в краевой столице игры уже и после отстранения от международных турниров.

Как работал, так не заработал

В разные годы те или иные как местные, так и федеральные компании спонсировали пермские клубы. Становление «Урал-Грейта» состоялось при поддержке «Камкабеля», а затем команда существовала на средства газовых структур. «Амкар» вырос из заводской команды «Минеральных удобрений», одно время его титульным спонсором был «Уралкалий». Многолетним партнером «Пармы» является «ТПлюс».

«Очень сложно привлечь бизнес, особенно крупный, к спонсированию футбольных клубов. В первую очередь из-за того, что собственники крупного бизнеса находятся вне территории Пермского края, с ними сложно вести переговоры властям»,— полагает Геннадий Тушнолобов, экс-президент «Молота-Прикамье», входивший в совет директоров «Амкара».

В этом году как о крупном спонсоре заявил о себе «Пермэнергосбыт». Компания заключила соглашение о поддержке с тремя спортивными клубами: «Амкар-Пермь», «Звезда-2005» и «Пермские медведи». Общий объем помощи составил 161,73 млн руб. Основная часть этой суммы — 80 млн руб.— направлена «Амкару». С нового сезона компания стала титульным спонсором клуба.

В вопросе поддержки той или иной команды «Пермэнергосбыт» ориентируется на планы краевого минспорта, поскольку там «видят ситуацию в масштабе, лучше понимают, где сосредоточить ресурсы для развития». При этом свою роль играют и личные пристрастия — «с гандбольной командой “Пермские медведи” мы сотрудничаем уже десять лет», пояснили в компании.

Не обошли стороной пермские клубы и букмекеры, которые уже несколько лет после изменения законодательства активно спонсируют российский спорт. В отдельных случаях поддержка с их стороны может доходить до очень внушительных по российским меркам сумм. Например, нижегородский футбольный клуб получает от букмекерской конторы «Пари» более 400 млн руб. Такой внушительный контракт стал причиной смены названия команды — ФК «Нижний Новгород» переименовался в «Пари НН».

Такие же изменения переживала «Парма», с которой до нижегородского проекта сотрудничала «Пари», тогда еще «Париматч». Два года назад свое партнерство стороны преподносили не иначе как прорыв: «Впервые в истории профессионального спорта букмекерский бренд будет интегрирован в нейминг спортивного клуба. В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ и на международной арене баскетбольный клуб «Парма» выступит под названием БК «Парма-Париматч». Позже команда стала называться «Парма-Парибет» — вслед за сменой имени партнера.

Теперь сотрудничество закончилось. «Что касается букмекера “Пари”, то совместного проекта по неймингу у нас не будет. Эксперимент прошлых лет мы оцениваем положительно, он дал определенное развитие как клубу, так и компании-партнеру. В настоящее время “Пари” решил сконцентрироваться на работе в Нижнем Новгороде. Мы же пока находимся в поиске нового беттинг-партнера»,— рассказал Сергей Богуславский.

Своего беттинг-партнера получил «Амкар», заключив соглашение с БК «Леон» уже на второй сезон подряд. Впрочем, это партнерство Валерий Чупраков оценивает скромно: «На данном этапе наших отношений сумма контракта не является ключевой при формировании бюджета».

Экс-министр спорта края Павел Лях полагает, что на букмекеров не стоит полагаться в качестве долгосрочных партнеров. «Они как большой пузырь — надулся и в любой момент может лопнуть. Букмекеры — это потенциальный конфликт интересов между спортивной и коммерческой составляющей».

Еще одним источником заработка клуба традиционно могут быть доходы от работы с болельщиками. Например, в «Парме», которая уже много лет лидер по посещаемости домашних матчей в Единой лиге ВТБ, говорят, что доля от продажи билетов имеет «серьезный вес в бюджете». По данным лиги, в прошлом сезоне эта сумма составила 16,3 млн руб.— больше заработали только ведущие баскетбольные команды страны.

Перспективой для масштабирования этой работы в клубе видят переезд в новый, многофункциональный спортивный комплекс, который должны ввести в строй через несколько лет. Однако опасения у клуба вызывает то, что управлять новым дворцом будет Корпорация развития Пермского края. Эта структура, по словам Сергея Богуславского, придя к управлению УДС «Молот», резко повысила аренду, что привело к появлению убытков с домашних игр.

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В свое время важным источником дохода, например для «Амкара», была продажа перспективных игроков. «Мы продали Селихова (вратарь Александр Селихов.— «Ъ-Прикамье») и Джикию (защитник Георгий Джикия.— «Ъ-Прикамье») в «Спартак», и сразу заработали 400 млн руб. С учетом отчислений за трансляции, продажи билетов, магазина — получилось более 530 млн руб. При бюджете 800 млн — неплохо»,— вспоминает Геннадий Тушнолобов. Павел Лях также уверен, что для пермских клубов это направление перспективно. «Нужно создавать для спорта материальную базу, воспитывать игроков. Чтобы местный клуб имел интерес продать игрока дорого. Для того чтобы найти Джикию, придется “перешерстить” 100–200 спортсменов».

Как бы то ни было, краевые власти не ждут в обозримом будущем того, что клубы смогут зарабатывать самостоятельно, и не ставят такой задачи: «В текущей ситуации это сделать практически невозможно». Миссию команд в минспорте видят в другом: «Профессиональные клубы выполняют серьезную социальную и популяризаторскую функцию, а также создают имидж региона».