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Коммерсантъ FM
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Пробирка последней надежды

«Инвитро» помогла привлечь почти 50 тыс. доноров костного мозга

Пять лет назад началось сотрудничество Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ), созданного Русфондом, и сети лабораторий «Инвитро». У компании 1750 офисов по всей России, и это дает нам возможность включать в регистр потенциальных доноров во всех регионах. В регистре почти 85 тыс. человек, и больше половины — благодаря «Инвитро».

Потенциальный донор костного мозга — человек, готовый на жертву ради спасения чьей-то жизни. Это не просто красивые слова. Трансплантация донорского костного мозга — операция последней надежды. Когда все прочие средства противостоять раку крови, а также некоторым другим тяжелейшим заболеваниям исчерпаны. Но трансплантация — это только медицинская часть большого и сложного дела.

Как появляются доноры? Людям надо рассказать о костном мозге, о возможности без вреда для своего здоровья пожертвовать его небольшую часть. Выбрать тех, кто готов на такую жертву, и произвести так называемое типирование, анализ генов, ответственных за тканевую совместимость,— этим занимается лаборатория Национального РДКМ в Казани. Но регистр привлекает доноров по всей России, и тут «Инвитро» оказывает нам неоценимую помощь — бесплатно производит во всех своих медицинских офисах взятие крови для типирования.

— Чтобы воплотить проект в жизнь, мы провели большую организационную работу,— рассказывает коммерческий директор «Инвитро» Ольга Овсянникова.— Продумали алгоритм действий, разработали и внедрили обучающие материалы для администраторов, медицинских сестер и сотрудников контакт-центра. И мы нашли оптимальные пути, по которым собранный по всей стране биоматериал в короткие сроки попадает в Москву.

Из Москвы в Казань пробирки доставляет Национальный РДКМ. Времени терять нельзя. Кровь лучше не замораживать, а в холодильнике ее можно хранить около двух недель. Несколько лет назад Национальный РДКМ проводил акцию по привлечению доноров в Новом Уренгое.

— Там еще не было офиса «Инвитро», кровь забирали в медсанчасти «Газпрома», а наш курьер должен был отправить пробирки самолетом,— вспоминает руководитель центра привлечения доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева.— Но в аэропорту биоматериал не пропустили — из соображений «как бы чего не вышло». Пробирки согласился принять ближайший офис «Инвитро». А это Ноябрьск, 500 км! Газпромовцы отправили автомобиль, а девочки в офисе полночи оформляли сотню пробирок и передали их по своим каналам. Договор этого не предполагал, но «Инвитро» всегда идет нам навстречу.

А недавно именно в этой многострадальной партии пробирок нашелся реальный донор — кладовщица Лариса из Нового Уренгоя.

За пять лет через «Инвитро» прошла кровь 48,6 тыс. потенциальных доноров. Рекорд — 14 991 пробирка в 2019 году. Сейчас есть другой способ взятия биоматериала: исследуют не кровь, а буккальный эпителий. Чтобы его получить, надо потереть ватной палочкой внутреннюю сторону щеки. Очень просто. Но палочки надо получить на почте, запаковать, отправить. Многие доноры по-прежнему предпочитают сдать кровь.

— Мы гордимся партнерством с Национальным РДКМ, для нас это не просто вклад в развитие здравоохранения, это спасение жизни конкретных людей,— говорит Ольга Овсянникова.— Мы продолжим поддерживать развитие регистра, привлекать людей к вступлению в него.

Русфонд и Национальный РДКМ также очень ценят это сотрудничество и благодарят за него «Инвитро».

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»

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