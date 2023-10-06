Прокурор злоупотребил на восемь
Угрожая проверками бизнеса, сотрудники надзора, ФСБ и собственной безопасности вымогали 100 млн
Как стало известно “Ъ”, от восьми до девяти лет заключения запросило гособвинение для участников группировки, состоявшей из сотрудников службы безопасности оборонного АО «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ), заместителя военного прокурора и работника ФСБ, которые вымогали 100 млн руб. у руководства этой компании. За вознаграждение злоумышленники обещали добиться прекращения проверок, которые сами же и организовали с помощью тогдашнего заместителя прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александра Вашурина.
Александр Лежнев (слева)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Выступая в прениях сторон, которые на днях прошли в 235-м гарнизонном военном суде столицы, прокурор сообщил, что в ходе судебного следствия вина подсудимых — бывших заместителя генерального директора по безопасности АО НРТБ Александра Лежнева и его подчиненного Александра Золотых, сотрудника ФСБ России Ивана Шумигая и заместителя прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александра Вашурина — была полностью доказана. За мошенничество в особо крупном размере и покушение на него (ч. 4 ст. 159 УК РФ) гособвинитель запросил для господ Шумигая и Лежнева по девять лет заключения и 700 тыс. руб. штрафа. Бывшему чекисту также предложено на полтора года запретить занимать руководящие должности в госорганах и муниципалитетах, а после отсидки ограничить его свободу на два года.
В свою очередь, господа Вашурин и Золотых должны будут провести за решеткой по восемь лет и заплатить штрафы по 400 тыс. руб. Кроме того, Александра Вашурина — одного из бывших руководителей самой крупной в стране гарнизонной прокуратуры, которая входит в состав московского городского военного надзорного органа, предложено за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) лишить звания подполковника юстиции и запретить ему работать в правоохранительных органах на три года. У его сообщника Золотых ограничения составят полтора года.
Защита фигурантов, в свою очередь, потребовала, чтобы суд прекратил их уголовное преследование за недоказанностью обвинений. Предполагается, что приговор будет оглашен на следующей неделе.
По версии военного следствия СКР, обвиняемые рассчитывали «путем обмана и злоупотребления доверием» похитить у руководителя АО НРТБ Виктора Приходько более 100 млн руб. В материалах уголовного дела говорится, что в 2020 году от прокурора Вашурина в НРТБ поступил запрос с требованием предоставить документы о деятельности компании в рамках гособоронзаказа. Вопросы юристов компании, зачем эти сведения потребовались надзору, в прокуратуре оставили без ответа. Однако вскоре Александр Лежнев и Александр Золотых сообщили руководителю компании, что в связи с прокурорским запросом с ним хочет поговорить Иван Шумигай, которого они представили «важным» человеком из ФСБ.
При встрече Иван Шумигай, назвавшийся руководителем центра правовых решений «Советник», рассказал, что сейчас к ФСБ уже не имеет отношения, но, используя знакомых в спецслужбе и родственные связи с автором запроса, может попытаться решить все связанные с проверкой проблемы. Последняя, по его версии, могла быть заказана конкурентами предприятия, которое проводит для операторов сотовых сетей экспертизы на совместимость их радиоэлектронных средств с военными, а по заказам Минобороны разрабатывает системы обеспечения навигации и посадки беспилотных летательных аппаратов.
Еще через некоторое время, по данным следствия, господин Шумигай сообщил, что Виктор Приходько и его сотрудники не только фигурируют в материалах проверки, но и активно разрабатываются ФСБ и что все это может привести к их посадкам. Пока господин Шумигай решал вопросы, прокурор Вашурин направил еще несколько запросов в связи с деятельностью НРТБ в различные органы, в том числе в ФСБ и ФНС.
Когда руководству предприятия показали эти бумаги, оно вынуждено было заключить договор на оказание услуг с «Советником» на 6 млн руб., а кроме того, пообещать 100 млн руб. наличными, когда наезды прекратятся.
Однако в итоге господин Приходько понял, что имеет дело с мошенниками, обратился в Московскую городскую военную прокуратуру, и обвиняемые были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ. В ходе следствия выяснилось, что сотрудники СБ предприятия просто пытались получить крупные суммы от своего руководителя, придумав историю с его разработками и проверками, а прокурор и бывший чекист способствовали им в этом, рассчитывая на определенный процент от дохода группировки.