Центральный транспортный узел (ЦТУ): план и карта развития

Московские власти сообщили о масштабных планах по развитию пригородного железнодорожного транспорта к 2030 году: вслед за запуском МЦД-5 планируется соединить электричками города Центрального транспортного узла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЦТУ — это сеть скоростных электричек, которые свяжут Москву с ближайшими регионами: Тульской, Калужской, Владимирской, Ивановской и еще семью областями. На данный момент активно реализуется первый этап проекта: создание Московских центральных диаметров (МЦД).

Между регионами, которые войдут в состав ЦТУ, в настоящее время совершается почти 75% всех пригородных перевозок страны. Власти планируют создать сеть новых транспортных веток и оптимизировать старую инфраструктуру, чтобы улучшить транспортную доступность для населения Московской области и окружающих ее регионов.

Строительство МЦД

Первым этапом стал запуск наземного метро — Московских центральных диаметров (МЦД). Первые линии — МЦД-1 и МЦД-2 — открылись для пассажиров в ноябре 2019 года. Каждый день они перевозят в среднем 620 тыс. пассажиров.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» связал подмосковные Одинцово и Лобню. С открытием движения поездов транспортная доступность улучшилась для жителей 20 районов Москвы. МЦД-2 «Курско-Рижский» от Нахабино до Подольска упростил поездки для жителей почти 30 районов.

В конце августа 2023 года было открыто движение поездов по третьему Московскому центральному диаметру — Ленинградско-Казанскому, соединяющему Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Сейчас D3 помогает добраться до нужного места примерно 426 тыс. пассажиров в сутки. Общая протяженность этой транспортной ветки составляет 85 км. На ней работает 38 станций, чуть позже откроется еще три: Малино, Рижская и Митьково.

На МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» движение поездов открылось 9 сентября 2023 года. Новая линия связала Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный Балашихи. В состав D4 входит 36 станций, в будущем откроются еще две — Беговая и Рижская. Длина четвертого диаметра составляет 86 км. На данный момент это самая протяженная линия наземного метро.

В будущем в Москве появится и пятый диаметр — «Ярославско-Павелецкий». Это масштабный транспортный проект, который свяжет подмосковные города Пушкино, Щелково и Домодедово. Планируется, что в состав D5 войдет 39 станций. Для реализации проекта необходимо объединить Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги, которые сейчас являются разрозненными. Эту задачу градостроители намерены решить с помощью строительства тоннеля под центром Москвы. Предполагается, что подземный участок пройдет под Рижским вокзалом, сталинской высоткой около станции метро «Красные Ворота», парком «Зарядье» и Павелецким вокзалом. Тоннель свяжут со станциями Московского метрополитена.

Ж/д сообщение между Москвой и областными центрами

Следующим этапом развития ЦТУ станет улучшение железнодорожного сообщения между столицей и областными центрами ближайших регионов. К 2030 году планируется значительно сократить интервалы движения пригородных поездов и обновить подвижной состав. Сейчас жителям таких городов, как Тула, Тверь, Рязань, приходится ожидать прибытия пригородного электропоезда от 45 минут до трех часов. Предполагается, что через семь лет пригородные поезда между Москвой и городами ЦТУ в часы пик будут ходить каждые 20–30 минут.

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Центральный транспортный узел охватит 11 субъектов РФ — Москву, а также Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Смоленскую, Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Тверскую области.

Новые электрички от Москвы планируется запустить до Калуги, Твери, Тулы, Рязани, Ярославля, Смоленска, Ржева, Калязина, Костромы, Иваново и Новомосковска.

Между регионами, которые войдут в состав ЦТУ, в настоящее время совершается почти 75% всех пригородных перевозок страны. Власти же ставят задачу сделать их более комфортными и совершенными. Для этого они разработали федеральную программу развития ЦТУ. Планируется, что после ее принятия и утверждения она будет реализована совместно с правительством Москвы и РЖД.

Инвестиции и польза для населения

Власти Москвы рассказали, что в рамках проекта железнодорожная инфраструктура будет обновлена. На линиях ЦТУ планируется запустить поезда российского производства.

В 2023 году на развитие объектов ЦТУ будет потрачено около 35 млрд руб., в 2023-м — 37,3 млрд.

В регионах, которые соединит ЦТУ, живет около 31 млн человек. Планируется, что к 2030 году, когда инфраструктура проекта будет полностью готова, транспортное сообщение может быть оптимизировано почти для четверти населения России.

Марина Колоколова