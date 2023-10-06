Главные анонсы 6 октября

В Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2023 года.

В Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который будет находиться в России с официальным визитом.

В Египте будет установлено первое ядерное оборудование на первом энергоблоке строящейся в Египте при участии Росатома АЭС «Эд-Дабаа».

В Гранаде (Испания) пройдет неформальная встреча глав государств и правительств ЕС.

Арбитражный суд Калининградской области рассмотрит иск «Суал партнерс», крупнейшего миноритарного акционера «Русала», к членам совета директоров алюминиевой компании на сумму 74 млрд руб.

«СПБ биржа» предоставит доступ к торгам ценными бумагами 5 новых международных ETF (exchange traded fund — биржевые инвестиционные фонды).

Состоится заседание совета директоров ПАО «Почта России». В повестке вопросы об утверждении отчета о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов, об одобрении сделок.

На мысе Канаверал (США) запланирован запуск миссии Amazon Kuiper Protoflight на ракете-носителе Atlas V.