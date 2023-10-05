Гид Michelin с 2024 года начнет оценивать отели

Michelin с 2024 года начнет выпускать гид не только по ресторанам, но и по отелям. Отмечать же отели, достойные посещения, французская компания будет не звездами, как в случае с ресторанами, а ключами.

«Мишленовский ключ — это четкий и надежный ориентир для путешественников. Точно так же, как звезда Michelin отличает те рестораны, которые находятся на пике своего мастерства, ключ Michelin отмечает самые исключительные отели по всему миру. Это также признание командной работы преданных своему делу профессионалов гостиничного бизнеса»,— приводятся в заявлении компании слова международного директора гида Michelin Гвендаля Пулленека.

Авторы гида будут присваивать ключи, основываясь на пяти критериях: наличие местного колорита, индивидуальность, превосходство в архитектуре и дизайне интерьера, первоклассный сервис и комфорт, а также надлежащее соотношение цены и качества.

Создание гида по отелям Michelin стало возможно благодаря покупке французской компанией пять лет назад сайта бронирования бутик-отелей и люксовых гостиниц Tablet Hotels. Именно его база данных и интерфейс сейчас появились в соответствующем разделе сайта гида Michelin.

Первые ключи будут присуждены в начале 2024 года. В общей сложности специалисты компании изучат работу около 5,3 тыс. отелей из 120 стран.

Об истории создания гида Michelin читайте в материале «Ъ» «Спасибо рекламе».

Кирилл Сарханянц