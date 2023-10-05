Врачи попросили начислить

Юристы профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области добились увеличения пенсионных выплат медикам. Суд признал, что из-за ошибок Социального фонда два медработника недополучили 750 тыс. руб. В профсоюзе говорят, что ежегодно подают полсотни подобных исков на миллионы рублей, а в ряде других регионов число заявлений еще выше. Одной из причин недоплат медики считают профстандарт наименования должностей сотрудников здравоохранения — отклонения от него часто служат причиной отказа в увеличении пенсий. Также они указывают, что вопреки позиции Верхового суда в зачет не идут ординатура и дополнительное обучение врачей. Юристы и медики хотят обсудить ситуацию с нижегородским руководством Соцфонда и предлагают решать разногласия в досудебном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области отсудил у Соцфонда 750 тыс. руб. по двум искам о начислении положенной пенсии. Как рассказали “Ъ” в профсоюзе, полмиллиона рублей потребовала медсестра-анестезист Института травматологии и ортопедии Университетской клиники Приволжской медакадемии. Женщина боролась за право на досрочную страховую пенсию по старости лет, но областное отделение Соцфонда отказалось включать в стаж медика двухлетний льготный период работы из расчета «год за полтора».

Еще 250 тыс. руб. присудили эксперту областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которому специалисты фонда неверно подсчитали специальный стаж за 15 месяцев, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии. В обоих случаях представители ответчиков признали ошибки в начислениях и не стали обжаловать решения судов.

Но профсоюз отмечает, что в других случаях врачам приходилось долго добиваться в суде включения в специальный стаж работы в период интернатуры и ординатуры. «У Соцфонда сложился некий регламент: то ли деньги они экономят, то ли отказывают по формальным причинам. Если врач не обращается за юридической помощью, добиться положенных выплат сложно»,— говорит один из медиков.

Основания для досрочной пенсии медработников — 25-летний стаж работы в сельской местности и 30-летний в городах.

Часто Соцфонд отказывается учитывать в стаже работу в бывших республиках СССР, период службы в армии и даже региональные праздники, отметили в нижегородском профсоюзе.

«Только в нижегородские суды ежегодно поступает от трех десятков до полусотни подобных исков,— сообщил “Ъ” председатель медицинского профсоюза Василий Приказнов.— В других регионах, где членов медицинских профсоюзов больше, число заявлений в суды выше в разы. Например, в Башкирии количество споров доходит до 200 в год».

В первом полугодии 2023 года юристы нижегородского профсоюза подали уже 22 заявления о начислении пенсий и отсудили в пользу медиков 2,6 млн руб. Для сравнения, в 2022 году представители фонда выиграли суды на 4 млн руб. «Трудно понять, почему в ряде случаев Социальный фонд отказывает медицинским сотрудникам в выплатах. Некоторые виды стажа, такие как ординатура и интернатура, часто не учитываются»,— отметил глава профсоюза.

Также, по его словам, в зачет не идет время дополнительного обучения врачей, которые продолжают получать зарплату, с которой идут отчисления в тот же пенсионный фонд. Это объясняется тем, что во время учебы специалист не находится на рабочем месте и сроки, например, повышения квалификации не заcчитываются в стаж. Тем не менее время обучения врача должно учитываться согласно позиции Верховного суда.

Отчасти отказы объясняются неповоротливостью самой системы, говорит эксперт.

Соцфонд ориентируется на профстандарты в сфере здравоохранения, в строгом соответствии с которыми должны быть указаны должности медиков. Однако названия профессий периодически меняются, из-за чего Социальный фонд отказывает в выплатах. Такой же отказ можно получить из-за изменившегося названия лечебного учреждения.

В глубинке врачи небольших профильных отделений могут лишиться выплат из-за принадлежности к местным больницам. Например, если противотуберкулезное отделение не приписано к районному или областному диспансеру, хотя подобные стационары специально создавали, чтобы не возить больных на большие расстояния и оказывать им помощь на местах.

В Соцфонде РФ оперативно не ответили на вопросы “Ъ” о судебных разбирательствах и причинах отказов медикам. С руководителем нижегородского отделения Ариной Садулиной профсоюз планирует обсудить проблему лично: юристы и врачи полагают, что споры проще решать в досудебном порядке для экономии процессуального времени и судебных издержек.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород