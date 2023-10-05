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Leica показала камеру мгновенной печати Sofort 2

Компания Leica представила новую модель фотоаппарата — камеру мгновенной печати Sofort 2, которая стала преемником представленного семь лет назад первого поколения устройства.

Фото: Leica

Фото: Leica

Стоимость Leica Sofort 2 составит от €379. Продажи новой камеры мгновенной печати начнутся с 9 ноября.

Камера оснащена объективом с 4,9 Мп и макрорежимом, а снятые снимки можно не только печатать на фотобумаге с помощью встроенного принтера, но и сохранять в цифровом варианте с разрешением 800х600 точек. Снятые кадры можно просматривать на трехдюймовом экране или через смартфон.

Встроенная память обеспечивает хранение до 45 снимков, но за счет карты памяти microSD на 1 Гб объем можно расширить до 850 снимков. Также можно печатать любые другие фотографии, переданные на Sofort 2 через мобильное приложение Leica Fotos. Камера совместима с картриджами фотобумаги Instax Mini от Fujifilm, а также с особой бумагой Leica с рамками для готового изображения.

Максим Вершинин

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