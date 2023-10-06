Главные новости за 2 — 6 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Саратове перенесли срок закрытия третьего трамвайного маршрута. Ранее в рамках строительства линии скоростного трамвая в городе сняли рельсы с путей маршрутов № 6, 8 и 9, после чего саратовцы начали массово жаловаться на работу дублирующих автобусов.

Волгоградская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении осужденного за убийство из-за ссоры в родительском чате Арсена Мелконяна. На этот раз мужчине вменяют угрозы убийством жене, дочери и судье.

В Саратове работает горячая линия по вопросам Столыпинского индустриального парка.

Пензенская область продала за восемь месяцев продукты на 75,2 миллиарда. Больше всего регион заработал на переработке мяса и производстве мясной продукции — 27,7 млрд руб.

Градозащитный совет при Саратовской областной думе предпринимает попытки спасти от сноса выявленный объект культурного наследия. Здание универмага Рязано-Уральской железной дороги — яркий пример конструктивизма начала XX столетия. По словам чиновников, здание может помешать строительству новых транспортных развязок при реконструкции Привокзальной площади, хотя сам проект еще не разработан.

Бывший старший следователь управления СКР по Волгоградской области Дмитрий Николаев на десять лет отправится в колонию строгого режима — экс-правоохранитель признан виновным в получении взятки 21 млн руб. Суд установил, что деньги предназначались за освобождение из-под стражи бывших депутатов городской думы Волгограда, обвиняемых в создании оргпреступного сообщества для страховых махинаций.

В Саратовской области заболеваемость коронавирусом выросла за неделю на 70%. В Волгоградской — на 73%.

В центре Саратова пытались сжечь объект культурного наследия — такова версия очевидцев пожара на главной пешеходной улице города. /doc/6252599 Комитет культурного наследия региона обратился в мэрию.

Саратовская добыча полезных ископаемых подорожала за месяц на 20 процентов.

Саратовстат опубликовал данные по розничной торговле в регионе за январь-август 2023 года. Среди прочего выяснилось, что за год доля малого предпринимательства в розничном товарообороте снизилась почти на 1,5% и составила чуть меньше трети.

В Саратове уволился глава Гагаринского района Андрей Шеметов.

В центре Саратова запретили ездить на электросамокатах.

Саратовская область и Узбекистан увеличили товарооборот на 35%.

В Сердобске на территории опережающего развития появятся два новых производства.

Волгоградский областной суд удовлетворил требования комитета строительства к бывшему директору ООО «ДомСтройИнвест». Теперь Елена Лисицкая должна вернуть региону 13 млн руб. в качестве компенсации денег, выделенных на достройку ЖК «Чайка2». Ранее госпожу Лисицкую признали виновной в злоупотреблении полномочиями — в результате вывода порядка 90 млн руб. со счетов организации около 370 человек ждали жилье на пять лет дольше запланированного срока.

Саратовский завод ПАО «Тантал», находящийся в стадии банкротства, погасил задолженность по зарплате перед 385 сотрудниками — 130 млн руб.

Волгоградские депутаты выделили на жилищные проблемы почти миллиард.

В саратовской Воробьевке будут бороться с самовольным захватом земли.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин сообщил о преобладании в регионе омикрон-штамма коронавируса.

В Волгоградской области появится центр переработки зерна.

Дарья Васенина

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