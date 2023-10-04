Саратовская область и Узбекистан увеличили товарооборот на 35%

Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Узбекистан вырос на 35%, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития по итогам первого дня бизнес-миссии соседнего государства в регион.

Узбекистанскую делегацию представили производитель электрощитков, компании, занимающиеся переработкой масличных культур и торговлей сельхозпродукцией и продуктами питания. В Саратовской области, помимо местных бизнесменов, их приняли сотрудники АО «РЖД — Логистика», а также региональных минэконома и Торгово-промышленной палаты.

Встретиться с узбекистанскими партнерами своих представителей отправили 16 саратовских предприятий, «в их числе производители сельхозпродукции, макаронных изделий, кондитерских изделий, фасовочно-упаковочного оборудования, минеральной воды, геотекстиля».

Заместитель министра экономического развития области Елена Сафонова отметила, что регион «давно и плотно сотрудничает с Узбекистаном». «По итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота между Саратовской областью и Республикой Узбекистан вырос более чем на 16%. За первое полугодие этого года мы видим рост почти на 35%», — поделилась данными госпожа Сафонова.

«Наша заинтересованность в Саратовской области связана, прежде всего, с доступной логистикой закупок масличного сырья, муки, зерна для дальнейшей реализации в Узбекистане и соседних странах — Афганистане, Таджикистане», — рассказал директор СП ООО «BO’STON FOOD COMPANY» Рустамбек Олимбеков.

В дальнейшем делегаты посетят площадки предприятий: ООО «Юфенал», ООО «АВРОРА», ООО Завод «Империя соков», ОАО «Пугачевский элеватор».

Дарья Васенина

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