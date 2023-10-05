В Волгоградской области зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области в последнюю неделю сентября составил 73% по сравнению с предпоследней, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В абсолютных цифрах число выявленных случаев COVID-19 выросло с 36 до 63.

Таким образом на 100 тыс. жителей региона приходится 2,6 заболевших.

Специалисты отмечают, что в регионе циркулирует штамм «Омикрон».

Ранее губернатор Андрей Бочаров поручил специалистам готовиться к развертыванию коек и введению ограничительных мер.

Никита Маркелов

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