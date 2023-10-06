В Волгоградской области появится центр переработки зерна

В Волгоградской области комитет сельского хозяйства работает над вопросом возведения «крупных производственных объектов по глубокой переработке пшеницы и кукурузы», сообщила пресс-служба анонсировавшего проект в апреле этого года губернатора Андрея Бочарова.

Сегодня Волгоградская область ежегодно поставляет на внутренний и внешние рынки порядка 3 млн т зерна, регион удобно расположен с транспортной точки зрения и в нем имеется необходимая научная база для строительства центра переработки зерна.

«По итогам рабочей встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия и проведения необходимых предпроектных исследований», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

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