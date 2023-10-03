Красота в глазах правящего

Градозащитный совет при Саратовской областной думе предпринимает попытки спасти от сноса выявленный объект культурного наследия (ОКН), здание универмага Рязано-Уральской железной дороги. Это яркий пример конструктивизма начала XX столетия. По словам чиновников, здание может помешать строительству новых транспортных развязок при реконструкции площади, хотя сам проект еще не разработан. Депутаты предъявляют «Дому работников РУЖД» претензии эстетического характера. Градозащитники полагают, что причина происходящего может крыться в интересах неких высокопоставленных бене­фициаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на Аткарской, 31 начали строить в 1931 году

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Дом на Аткарской, 31 начали строить в 1931 году

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

На прошлой неделе возле Привокзальной площади в Саратове прошло выездное заседание градозащитного совета при областной думе с участием депутатов регпарламента Александра Бурмака и Александра Блатмана (оба ЕР), а также главы комитета по архитектуре мэрии Анастасии Пузановой. Общественники пытались донести до властей, что сносить включенный в список выявленных ОКН «Дом жилой работников Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)» на пересечении ул. Аткарской и Московской для проведения реконструкции площади нельзя. «Ответчики» большей частью настаивали на беспочвенности разговоров — проект еще не готов. Тем не менее администрация Кировского района уже подала иск к комитету культурного наследия Саратовской области об исключении дома из списка выявленных ОКН. В случае, если суд удовлетворит требования истца, многоэтажку можно будет расселить и снести. В настоящий момент дом не признан авариным. Первое заседание в областном суде назначили на 9 октября. Против исключения из реестра выявленных ОКН выступили жильцы и арендующие в здании помещения бизнесмены («Ъ» № 179 от 27.09»).

В начале встречи председатель градсовета Владимир Лешуков сообщил, что днем ранее обсудил с главой администрации города Ладой Мокроусовой судьбу здания. Общественник рассказал чиновнице об уникальных особенностях здания на Аткарской — универмага РУЖД архитектора Дмитрия Карпова, постройки 30х годов XX века. Господин Лешуков спросил у мэра, может ли совет представить свои проекты реконструкции Привокзальной площади — с учетом сохранения здания. Госпожа Мокроусова обещала рассмотреть предложения. «Ъ» пытался выяснить что мэр думает о ситуации и сможет ли сохранить ценные элементы — использованные при строительстве рельсы, но подготовить ответ в течение дня пресс-служба ведомства не смогла.

В комитете культурного наследия Саратовской области «Ъ» рассказали, что обсуждаемый дом включили в список выявленных в 2001 году — этим статусом тогда наделили сразу 804 объекта, сегодня историко-культурная экспертиза проведена для 85% из них. Каждый год комитет формирует из перечня выявленных ОКН список подлежащих исследованию. «В зависимости от финансирования, 50–60 штук, в этом году — 57»,— уточнили ­чиновники.

«С одной стороны, здание являлось примером конструктивизма и выстроено в XX веке. С другой, в 90е годы оно было фактически перестроено: утрачена характерная черта — остекленная ниша второго этажа, изменен первый этаж и его входная группа. Во всех тонкостях беспристрастно разберется суд, в том числе об обоснованности статуса»,— прокомментировал министр-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин. Ведомство уже представило суду свои ­возражения.

Перед началом обсуждения экскурсовод Денис Жабкин отметил: несмотря на то, что изначальный облик дома частично утерян, здание все еще представляет яркий образец конструктивизма. Члены градсовета напомнили, что в Саратове был «свой уникальный конструктивизм». «Этот дом мог бы попасть в учебники по архитектуре»,— отметил председатель правления «Союза саратовских архитекторов» Евгений Спирин.

Господин Жабкин провел собравшихся во двор, а внутри дома показал усиленные списанными рельсами лестничные марши. На импровизированных стройматериалах сохранились клейма не только российских заводов, но и европейских, американских. Градозащитники также выделили «ценную ленточную расстекловку» в подъезде. Общественники указали представителям власти на туристический потенциал здания. «Конструктивизма в России мало осталось. Его нужно сохранять. Ради него едут из зарубежных стран, из Китая, к примеру»,— заметил Денис Жабкин. Депутаты в ответ говорили о непрезентабельном внешнем виде дома и неприятном запахе на первых двух этажах в единственном подъезде, в который они зашли и тут же вышли.

Когда градозащитники предложили рассмотреть вариант расселения дома и его дальнейшей реставрации, Александр Бурмак заявил: «дешевле снести и заново построить». На это Денис Жабкин заметил, что «дом еще 200 лет простоит». «Людей жалко, позор. Если проведем реконструкцию (Привокзальной площади. — «Ъ»), а это здание оставим, вый­дешь с вокзала, увидишь это — дом какой-то с балконами непонятный. Красоту закроет на Аткарской (новое здание филиала РАНХиГС. — «Ъ»). Развитие города — это развитие красоты. Здесь красоты нет»,— убеждал специалистов господин Бурмак — бывший замглавы города по соцсфере, выпускник технического университета и юридической академии.

На встрече выяснилось, что, несмотря на наличие планов расселить и снести это здание, власти пока не знают, что будут делать с освободившимся участком. Анастасия Пузанова уточнила, что в администрации рассматривают вариант использования территории для обустройства новой транспортной развязки, однако детали проекта пока не известны.

«Комитетом дорожного хозяйства сейчас рассматривается концепция смены здесь транспортного движения в принципе. Произойдет смена транспортных потоков — автобусов, троллейбусов»,— поделилась планами госпожа Пузанова.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, представители власти настояли: дом не снесут, а расселят. «Процесс расселения — это процесс не одного дня, и даже не одного года»,— успокоил господин Бурмак. «Тем более, такого масштаба»,— уточнила главный архитектор города. «Поэтому говорить о сносе преждевременно»,— резюмировали ­собеседники.

Рассказывая о соотношении высказанных мнений за и против расселения, депутаты предложили корреспонденту «Ъ» провести опрос жильцов дома. Вопрос о том, почему этим не занимаются народные представители, их удивил и даже оскорбил.

Вернуться к обсуждению будущего здания бывшего универмага РУЖД участники встречи решили после утверждения предварительной концепции развития Привокзальной площади. Градсовет представит свои варианты с сохранением здания.

Экс-глава градозащитного совета при облдуме Алексей Голицын уверен, что здание исключат из списка выявленных ОКН.Собеседник «Ъ» предположил, что судьба здания зависит от политической воли неких вышестоящих над местными чиновниками бенефициаров.

Дарья Васенина