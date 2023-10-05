Волгоградские депутаты выделили на жилищные проблемы почти миллиард

Волгоградская областная думы выделила 963,9 млн руб. на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области», сообщили в пресс-службе парламента. Соответствующие поправки в бюджет поддержал комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству.

Из указанных средств 590 млн руб. народные избранники направили на расселение аварийного фонда. 72 млн пойдут на обеспечение жильем детей-сирот. Еще 302 млн направлены на программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области». Всего эта инициатива обошлась региональной казне в 5,4 млрд в 2023 году.

С учетом поправок общий объем средств, которые регион в текущем году направил на программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» превысит 9,2 млрд руб.

Никита Маркелов

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