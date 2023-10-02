Пензенская область продала за восемь месяцев продукты на 75,2 миллиарда

В январе-августе 2023 года промышленное производство пищевых продуктов выросло на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Больше всего регион заработал на переработке мяса и производстве мясной продукции — 27,7 млрд руб., рост 2,7%. На этот процесс повлияло увеличение производства кормов для животных — на 11,4%, продали на 4,9 млрд руб.

Производство безалкогольных напитков выросло на 14,8%. Всего крупные и средние предприятия Пензенской области отгрузили в отчетном периоде пищевую продукцию стоимостью 75,2 млрд руб.

Дарья Васенина

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