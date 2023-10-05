В саратовской Воробьевке будут бороться с самовольным захватом земли

Спикер регпарламента Михаил Исаев встретился с многодетными семьями, которым выделили земельные участки в саратовском поселке Воробьевка. Итогами политик поделился в личном Telegram-канале.

Сегодня здесь продолжается создание инфраструктуры. Уже проложили больше километра трубы диаметром 300 мм и 1,6 км — диаметром 110 мм, закопали 0,5 км траншеи. Тема водоснабжения, отметил господин Исаев, все еще вызывает у местных жителей больше всего вопросов. Зампред комитета по ЖКХ мэрии Саратова Наталия Даниленко ознакомит саратовцев с обновленными планами.

На 5-м Нижнем Воробьевском проезде сдали новую дорогу, еще на 24 улицах продолжаются работы.

«Была озвучена проблемная ситуация, с которой будем разбираться — самовольный захват некоторыми собственниками территории общего пользования, прилегающей к их участкам земли», — рассказал Михаил Исаев. Депутат уточнил, что на данный момент известно о шести таких участках. В случае, если нарушения не устранят добровольно, комитет муниципального контроля администрации обратится в суд.

Дарья Васенина

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