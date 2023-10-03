Саратовская добыча полезных ископаемых подорожала за месяц на 20 процентов

Индекс цен производителей промышленных товаров по Саратовской области составил в августе относительно предыдущего месяца 105,8%, сообщило региональное территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

Цены производителей промышленных товаров выросли на 10,7%, но на конечном покупателе сказалось только повышение на 2,6%. На опубликованном Саратовстатом графике видно, что в прошлом году ситуация была ровно противоположной — потребительские цены выросли в августе на 8,6%, а закупочные — на 4,8.

Водо- снабжение и отведение в цене за месяц не изменились, на 2,5% подорожал газ, газ и пар, а также кондиционирование воздуха. Продукция обрабатывающих производств подорожала на 5,5%, добычи полезных ископаемых — на 19,6.

Дарья Васенина

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