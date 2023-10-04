В Сердобске на территории опережающего развития появятся два новых производства

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о двух новых производствах на 150 рабочих мест, которые появятся на территории опережающего развития (ТОР) «Сердобск». Слова главы региона приводит пресс-служба кабмина субъекта РФ.

Сегодня на ТОР зашли шесть резидентов, которые создали 527 рабочих мест. На новых предприятиях будут «развивать литейное производство и переработку продукции растениеводства». «Первая компания должна заполнить нишу в части изготовления высококачественного чугуна для отливки станочного литья, применяемого в производстве металлообрабатывающих станков ООО „Станкомашстрой“. В планах второй —строительство в Сердобске перерабатывающего комплекса, мукомольного завода и элеватора на 150 тыс. т», — уточнил господин Мельниченко.

Глава региона напомнил о действующих в Пензенской области налоговых льготах для резидентов ТОР. Производства-участники освобождены от земельного налога и могут получить участок без проведения торгов.

Дарья Васенина

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