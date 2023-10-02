В Волгограде убийцу риелтора обвиняют в угрозах судье и сотруднику ФСИН

Волгоградская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении осужденного за убийство из-за ссоры в родительском чате Арсена Мелконяна. Как сообщает прокуратуры региона, господин Мелконян якобы угрожал сотруднику СИЗО применением насилия (ч.1 ст.296 УК РФ), пока ожидал приговора.

Уже в качестве осужденного из колонии господин Мелконян отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер», а после ранения весной минувшего года снова оказался в Волгограде. В мае мужичину арестовали по подозрению в угрозах судье, которая выносила ему приговор (ч.1 ст.296 УК РФ).

По версии следствия, мужчина также угрожал убийством и своим родственникам (два эпизода ч. 1 ст. 119 УК РФ.)

Никита Маркелов