Александр Буркин сообщил о преобладании в Астраханской области омикрон-штамма

В министерстве здравоохранения Астраханской области прошла пресс-конференция главы ведомства Александра Буркина. По итогам встречи пресс-служба минздрава региона выпустила релиз.

Господин Буркин отметил, что в области фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и повышение — по COVID-19. «Преобладает тип вируса Омикрон, он протекает в форме ОРВИ и бронхита. Стационары обеспечены коечным фондом, в случае необходимости есть возможность его увеличения», — уточнил чиновник.

В регионе имеется пятимесячный запас лекарств, спецодежды и дезинфицирующих средств. В медорганизациях действует масочный режим. Медики готовы выйти в составе дополнительных бригад.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.