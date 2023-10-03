В Саратовской области заболеваемость ковидом выросла на 70 процентов за неделю

Правительство Саратовской области сообщило данные о заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшую неделю. С 26 сентября по 3 октября диагноз подтвердили у 280 саратовцев.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 326,3 тыс. случаев. Жители области выписывались 320 тыс. раз.

Больше всего новых случаев нашли в Саратове — 166, в Балашовском и Энгельсском районах — по 36, в Балаковском — 18, Ртищевском — пять.

Пневмония развилась у 21 пациента, с признаками ОРВИ COVID-19 переносят 259 человек.

Неделей ранее региональный кабмин сообщал о 167 случаях коронавируса. Прирост заболевших за неделю составил 67,6%.

Дарья Васенина

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