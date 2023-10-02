В Саратове работает горячая линия по вопросам Столыпинской промзоны

В Саратове запустили горячую линию для желающих задать вопросы о Столыпинском индустриальном парке (СИП). Промзона должна появиться после 2025 года на границе Ленинского и Гагаринского районов. Телефон горячей линии опубликовала пресс-служба областной думы.

Предложение запустить такую форму взаимодействия с гражданами выдвинул на прошлой неделе спикер регпарламента Михаил Исаев. Депутат высказался на встрече с горожанами, часть из которых выступала за перенос СИП, а другая — за то, чтобы построить его на выбранном участке.

«Региональным мининвестом для разъяснения вопросов, связанных со строительством Столыпинского индустриального парка, а также сбора дополнительных предложений по благоустройству территории, создана „горячая линия“: 8 (8452) 39-99-96», — говорится в релизе.

Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В случае возникновения проблем предлагают написать на электронную почту: UKSIP@yandex.ru.

В облдуме пообещали, что каждую пятницу министерство инвестиционной политики Саратовской области будет подводить в группе в соцсети итоги недели коммуникации с горожанами.

Дарья Васенина

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