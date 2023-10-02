В Саратове перенесли срок закрытия третьего трамвайного маршрута

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял решение пока не закрывать саратовский трамвайный маршрут № 3, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее в рамках строительства линии скоростного трамвая в городе сняли рельсы с путей маршрутов № 6, 8 и 9, после чего саратовцы начали массово жаловаться на работу дублирующих автобусов. Господин Бусаргин полагает, что «пока говорить о закрытии маршрута № 3, на который приходится 50% всего пассажиропотока электротранспорта, преждевременно».

Ответственными за транспортный коллапс губернатор назвал заместителя председателя правительства Павла Мигачева, министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Петаева и главу города Ладу Мокроусову. Начиная с этой недели и до решения вопроса указанным чиновникам предстоит два дня в неделю добираться до работы на общественном транспорте.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.