Процент долю бережет

Саратовстат опубликовал данные по розничной торговле в регионе за январь-август 2023 года. Среди прочего выяснилось, что за год доля малого предпринимательства в розничном товарообороте снизилась почти на 1,5% и составила чуть меньше трети. Власти рассчитывают скорректировать снижение при помощи существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). Эксперты считают, что уменьшение доли малого предпринимательства произошло из-за увеличения основного товарооборота, который генерируют крупные игроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год доля малого предпринимательства в розничном товарообороте снизилась почти на 1,5%

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ За год доля малого предпринимательства в розничном товарообороте снизилась почти на 1,5%

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные по основным показателям статистики розничной торговли региона за январь-август 2023 года. Оборот за указанный период составил 360,23 млрд руб., в аналогичном периоде прошлого года было 331,93 млрд руб.

Из указанной суммы 170,52 млрд руб. пришлось на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, тогда как в этот же период прошлого года — 156,83 млрд руб. Доля непродовольственных товаров составила 189,7 млрд руб., годом ранее — 175,09 млрд руб. Макроструктура розничного товарооборота не изменилась, 47,3% занимает пищевой сектор, 52,7% — непродовольственный.

За январь-август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошли некоторые изменения в структуре оборота розничной торговли по типам хозяйствующих субъектов. Общая доля субъектов малого предпринимательства уменьшилась на 1,4%, до 30,3% (не считая неизменившейся части реализуемой продукции на рынках и ярмарках — 2,3%). Так, 18,8% розничного товарооборота пришлось на индивидуальных предпринимателей, торгующих вне рынков (годом ранее было 19,6%), 8,6% — на малые предприятия (было 9%) и 2,9% — на микропредприятия (3,1%), 67,4% — на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства (66%).

На конец августа магазины Саратовской области были обеспечены товарами общей стоимостью 31,72 млрд руб. Этого должно хватить на 35 дней. Месяцем ранее в регионе был запас на 36 дней — 31,77 млрд руб., в конце января — на 42 дня, 30,36 млрд руб. В прошлом году такие данные в докладах Саратовстата не ­приводились.

Оборот общественного питания составил в январе-июле 2023 года 12,71 млрд руб., в аналогичном периоде прошлого года было 11,19 млрд руб. Рост показателя стабильно наблюдается с начала года.

Индекс физического объема оборота общепита к январю-августу 2022го составил в этом году 108,2%. Рост начался с начала года. Еще в январе-декабре прошлого года фиксировали снижение к аналогичному периоду 2021го на 7%, но в январе 2023го был зафиксирован рост на 5,4%, затем произошло небольшое снижение: динамика двух месяцев — плюс 0,8%, трех — плюс 0,2%, затем 3,8–9,5%.

Доля малых предприятий сократилась за год и в структуре оборота общепита Саратовской области — на 5,5% до 66,2%. 34,2% приходится, по последним данным, на малые предприятия (годом ранее было 36,9%), 20,8% — на индивидуальных предпринимателей (было 22,7%), и 11,2% — на микропредприятия (12,1%).

Руководитель Торговопромышленной палаты Саратовской области, депутат регионального парламента Алексей Антонов (ЕР) предположил, что приведенные данные могут быть статистической ошибкой, но планирует присмотреться к данному параметру.

«Сложно однозначно сказать, что могло повлиять на эти значения — рынок всегда подвижен и какие-то незначительные изменения, колебания в пределах статистической погрешности допускаются. Из разговоров с предпринимательским сообществом, на встречах в ТПП и на других площадках я не слышал о такой проблеме. В принципе, ничего существенно не поменялось. Но раз подобный факт присутствует, обратим на него особое внимание и возьмем в работу»,— пообещал собеседник „Ъ“. Господин Антонов полагает, что ситуацию может изменить пакет мер поддержки предпринимателей, действующий в Саратовской области. Парламентарий отдельно выделил недавно принятое освобождение от налогов на год для впервые зарегистрированного в регионе бизнеса.

Предоставить оперативный комментарий в министерстве экономического развития Саратовской области не смогли в связи с необходимостью проведения «длительной аналитической работы». Чиновники пообещали ответить в течение недели.

«Дело в том, что основной товарооборот генерируют крупнейшие предприятия. Когда растет основной товарооборот, малый бизнес становится менее заметен»,— объяснил «Ъ» колебания экономист Дмитрий Прокофьев. Собеседник добавил, что меры поддержки бизнесу не мешают, но и не имеют ключевого влияния на его динамику. «Состояние малого бизнеса определяет спрос на его услуги, который зависит от роста потребления. Если люди готовы тратить деньги, малый бизнес будет развиваться»,— резюмировал господин Прокофьев, добавив к факторам развития потребительскую уверенность, желание граждан заниматься предпринимательством, гарантии собственности и доступность денег.

Дарья Васенина