Комитет оценил «Шоколад»

Волгоградский областной суд удовлетворил требования комитета строительства к бывшему директору ООО «ДомСтройИнвест». Теперь Елена Лисицкая должна вернуть региону 13 млн руб. в качестве компенсации убытков, которые казна потратила на достройку ЖК «Чайка2». Ранее госпожа Лисицкая была признана виновной в злоупотреблении полномочиями — в результате вывода порядка 90 млн руб. со счетов организации около 370 человек ждали жилье на пять лет дольше запланированного срока. Ответчица планирует обжаловать решение. Эксперты отмечают, что подобной практикой возмещения убытков пользуются далеко не все власти регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Достройка дома обошлась Волгоградской области в 20 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Достройка дома обошлась Волгоградской области в 20 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший руководитель волгоградского застройщика ООО «ДомСтройИнвест» Елена Лисицкая заплатит в бюджет города 13 млн руб. в качестве компенсации убытков, которые регион понес на завершение строительства многоквартирного дома № 1 на ул. Хорошева и ул. Космонавтов в 132 микрорайоне (ЖК «Чайка2»). Такое решение накануне приняла коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда.

В карточке дела истцом значится комитет строительства правительства региона. В областной прокуратуре уточнили, что необходимость судебного разбирательства возникла после проверки соблюдения требований бюджетного ­законодательства.

«ДомСтройИнвест» возводил дом в 132-м микрорайоне с 2015 года, для чего привлекались средства граждан и юридических лиц по договорам долевого участия. Летом 2020 года Советский районный суд Волгограда признал госпожу Лисицкую виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и приговорил к штрафу. В тексте приговора сумма не указана.

Изначально дом планировалось сдать в 2016 году. Согласно материалам дела, руководитель с 2015 по 2017 годы вывела со счетов организации почти 90 млн руб.: порядка 8 млн отошли ряду юрлиц как беспроцентные займы; еще 80 млн были перечислены подрядной организации в качестве аванса. Менеджера признали виновной и в подписании передаточных актов с завышением цены выполненных работ на 20 млн. В результате Арбитражный суд Волгоградской области признал «ДомСтройИнвест» банкротом. Порядка 370 граждан попали в категорию обманутых дольщиков.

Власти региона решили, что достраивать дом будет инвестор, для чего выделили ООО «ИнвестГражданСтрой» почти 20 млн руб. в качестве субсидии. В результате ЖК «Чайка2» была переименована в ЖК «Шоколад», а жилищные права граждан оказались восстановлены в 2021 году после ввода дома в эксплуатацию.

Прокуратура подала иск в интересах правительства Волгоградской области с требованием вернуть 13 млн убытков, которые понес бюджет на достройку дома. 28 июля судья Дзержинского районного суда Оксана Киктаева в удовлетворении требований отказала. Прокуратура подала апелляционное представление, которое было удовлетворено. Теперь решение суда вступило в силу. В прокуратуре отмечают, что намерены проконтролировать его ­исполнение.

Елена Лисицкая рассказала «Ъ», что намерена обжаловать акт апелляционной инстанции в кассационном порядке. На дополнительные вопросы корреспондента собеседница отвечать ­отказалась.

Руководитель «Центра помощи дольщикам» Антон Хайдуков рассказал «Ъ», что взыскание убытков с недобросовестных застройщиков — не самая распространенная практика среди региональных властей: «Если в результате недобросовестных действий застройщика на регион легла обязанность восстанавливать права граждан и сопутствующие этому процессу убытки, то их взыскание вполне законно». Юрист добавил, что далеко не все субъекты Федерации пользуются подобной практикой. Господин Хайдуков сравнил спор между регионом и Еленой Лисицкой с практикой в соседнем регионе: «Ни разу не видел, чтобы власти Саратовской области подавали подобные иски к застройщикам, хотя в ряде случаев права граждан восстанавливались именно за счет региональной казны, и основания для взыскания имелись». Собеседник «Ъ» добавил, что сегодня чаще распространена другая практика: иски к строителям подает ППК «Фонд развития территорий», который восстанавливает права дольщиков на территории всей страны. «Поскольку фонд восстанавливает права граждан за счет федерального бюджета и бюджетов регионов, надлежащими истцами в соответствующих спорах следует считать именно органы государственной власти»,— резюмировал собеседник.

Никита Маркелов