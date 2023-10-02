В центре Саратова запретили ездить на электросамокатах

Руководительница администрации Саратова Лада Мокроусова опубликовала в личном Telegram-канале список улиц, на которых ограничат движение средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Под СИМ чиновники подразумевают транспортные средства на одном или нескольких колесах с одним или более двигателями: электро -самокаты, -велосипеды и -скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т. д.

Запрещающие дорожные знаки в ближайшее время установят на Набережной Космонавтов от ул. Московская до Большой Садовой, от Бабушкиного взвоза можно будет проехать по нижнему ярусу. Также запрет коснется проспекта Столыпина, Городского парка, Детского, парков «Липки» и «Семхоз», скверов Железнодорожников, Борцов революции 1905 года (пешеходная часть), Марины Расковой, скверов на Театральной площади и у гостиницы «Саратов» на ул. 2-я Садовая, а также пешеходных зон бульваров на ул. Астраханская — от ул. Шелковичная до 2-го Станционного проезда, и ул. Рахова — от Весеннего проезда до Рабочей.

Дарья Васенина

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