Комитет культурного наследия спросит с саратовской мэрии за сгоревший памятник

В комитете культурного наследия (ККН) Саратовской области «Ъ» прокомментировали ситуацию с пожаром на объекте культурного наследия (ОКН) муниципального значения «Дом доходный» на ул. Яблочкова в центре Саратова. Напомним, 3 октября там произошел пожар.

«В связи с информацией о возгорании ККН готовится обращение в администрацию города Саратов. Кроме того, уточняются причины произошедшего, в том числе с привлечением ГУ МЧС. При подтверждении противоправных действий, а именно поджога, собранная информация будет направлена в правоохранительные органы для привлечения к ответственности причастных лиц», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее показания о поджоге дома на Яблочкова, 3 дали очевидцы. Семейная пара рассказала полиции о некоем молодом человеке, который сначала поднялся на второй этаж здания, затем вышел и кинул в дом бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего убежал в сторону ул. Вольская. Слова горожан «Ъ» передал оказавшийся на месте происшествия экс-глава градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын.

Дарья Васенина

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