Сетевая компания удвоила компенсацию

АО «ЛОЭСК — электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ЛОЭСК) выиграло в апелляции иск к комитету финансов Ленобласти на 2,4 млрд рублей убытков за 2020 год. В октябре сетевая компания отсудила аналогичную сумму убытков за 2019 год. Регулирования аналогичных претензий ждет и ПАО «Россети Ленэнерго», требования которого — более 17 млрд рублей. Эксперты говорят о прецеденте регулирования тарифов через суд и замечают, что взыскание данных средств из дефицитной региональной казны может лечь на плечи потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Убытки ЛОЭСК последовали после принятия приказа ЛенРТК о тарифах на услуги по передаче электроэнергии, согласно которому величина необходимой валовой выручки компании была сокращена на несколько миллиардов рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Убытки ЛОЭСК последовали после принятия приказа ЛенРТК о тарифах на услуги по передаче электроэнергии, согласно которому величина необходимой валовой выручки компании была сокращена на несколько миллиардов рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным картотеки арбитража, 26 декабря было отменено решение первой инстанции по делу о взыскании убытков за 2020 год ЛОЭСК (24,99% акций компании находится у Леноблкомимущества, остальные — у ООО «Росток», большая доля которого контролируется Ильей Трабером). Таким образом, компания второй раз за последние два месяца выиграла в апелляции иск к комитету финансов Ленобласти на 2,3 млрд рублей убытков. Первый раз речь шла о взыскании убытков за 2019 год. Таким образом, комитет финансов Ленобласти должен в общей сложности 4,7 млрд рублей согласно решениям судов.

АО «ЛОЭСК» в феврале 2021 года подало два иска в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании 2,3 млрд рублей убытков за 2019 год и аналогичной суммы в 2020 году. Ответчиком выступил региональный комитет по финансам. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены комитет по тарифам Ленобласти (ЛенРТК), «Россети Ленэнерго», ФАС России. В первой инстанции компания проиграла обе тяжбы.

«Действительно, компанией ЛОЭСК выигран суд. Судом принято решение о компенсации убытков АО "ЛОЭСК" за 2020 год в размере 2,4 млрд рублей. Также АО "ЛОЭСК" выигран суд о компенсации убытков за 2019 год в размере 2,3 млрд рублей. Данные решения вступили в законную силу. Ранее тарифные решения ЛенРТК в отношении АО "ЛОЭСК" на 2019, 2020 и 2021 годы были признаны судом незаконными и отменены»,— прокомментировали в ЛОЭСК.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 15.11.2022), убытки последовали после принятия приказа ЛенРТК о тарифах на услуги по передаче электроэнергии, согласно которому величина необходимой валовой выручки (НВВ) компании была сокращена на несколько миллиардов рублей.

«В апелляционном производстве участники процесса обращали внимание суда на недостатки экспертного заключения, на дефицит областного бюджета (текущий дефицит — около 8 млрд рублей, прогнозируемый дефицит по итогам 2022 года — 20,8 млрд, а прогнозируемый дефицит 2023 года — 11,7 млрд) и на то, что иском затрагиваются права жителей и организаций Ленинградской области. Однако суд проигнорировал все доводы, отказал в привлечении к участию в деле прокуратуры Ленинградской области и взыскал с региона такую значительную сумму. Постановление суда о взыскании вступило в силу, но спор еще не завершен окончательно, у участников процесса есть право обжалования в суд кассационной инстанции»,— прокомментировали в ПАО «Россети Ленэнерго».

Там же отметили, что постановление по выигранному первому делу о взыскании убытков за 2019 год было обжаловано, кассационный суд приостановил его исполнение до завершения рассмотрения спора в кассации, заседание в которой назначено на 17 января 2023 года.

У ПАО «Россети Ленэнерго» похожие претензии к правительству региона в части тарифного регулирования. В начале 2020 года компания подала иск к Ленобласти на 17,4 млрд рублей. В феврале 2022 года планировалось подписать регуляторное соглашение, после того как к проблеме подключилась администрации президента, в частности, Максим Орешкин — помощник президента, ранее возглавлявший Минэкономразвития. Однако пока Ленинградская область уклоняется от его заключения.

«Предположу, что власти Ленобласти предпримут попытку долгосрочной реструктуризации этих сумм, так как с дефицитного бюджета их сразу не взыскать. А значит, ноша ляжет на плечи потребителей. Или второй вариант — искать федеральные средства»,— комментирует глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Алла Михеенко