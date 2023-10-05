Путин рассказал, почему не приехал на саммит БРИКС в ЮАР

Президент России Владимир Путин заявил, что не приехал на саммит БРИКС в ЮАР в августе, потому что в случае его приезда начались бы политические выпады, направленные на срыв мероприятия. Кроме того, отметил президент, «дома дел достаточно». Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин заявил, что не ожидал от президента ЮАР Сирила Рамафосы такого дипломатического искусства, проявленного им в ходе саммита. Было непросто решить вопрос по расширению БРИКС, а он это сделал, подчеркнул президент.

Владимир Путин также сообщил, что Россия проделает большую работу, чтобы провести саммит БРИКС в 2024 году. Он отметил, что это будет первый саммит после расширения организации. Расширение БРИКС свидетельствует о росте авторитета объединения, считает президент.

Отвечая на вопрос о возможном вступлении Алжира в БРИКС, Владимир Путин заявил: «Мы считаем, что это пошло бы на пользу организации. Но мы, безусловно, должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в рамках БРИКС».

Президент также прокомментировал предложение создать единую валюту БРИКС. Он заявил, что нужно создавать не единую валюту, а наладить систему расчетов и финансовую логистику. Странам БРИКС следует постепенно переходить на расчеты в нацвалютах, считает президент.

22–24 августа в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, Владимир Путин присутствовал на нем дистанционно. Делегацию России представлял глава МИДа Сергей Лавров. ЮАР подписала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а значит, обязана выдать суду подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в рамках дела о вывозе детей с территории Украины.

По итогам саммита к вступлению в БРИКС с 1 января 2024 года были приглашены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Сейчас в объединение помимо ЮАР и РФ входят Бразилия, Индия и КНР.