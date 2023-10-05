Киллеру прописали труд
Подельнику Павла Федулева Виталию Пильщикову смягчили наказание
Свердловский областной суд смягчил наказание «персональному киллеру уральского рейдера Павла Федулева» Виталию Пильщикову, осужденному за несколько убийств на 24 года. Ему заменили неотбытую часть наказания в четыре года принудительными работами с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Осужденный должен самостоятельно проследовать в исправительный центр.
Слева направо: бизнесмен Павел Федулев, Дмитрий Вешняков и Виталий Пильщиков в 2013 году
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Виталия Пильщикова называют «персональным киллером» уральского бизнесмена Павла Федулева, организовавшего с 1995 по 2005 год семь убийств бизнесменов и юристов, которые были его компаньонами при рейдерских захватах предприятий (в 2011 году Федулева приговорили к 20 годам лишения свободы).
В 2011 году Виталий Пильщиков вместе с подельником Сергеем Никоновым был признан виновным за ряд убийств, совершенных в 1995–1996 годах по заказу Павла Федулева за общую сумму $300 тыс.
- Среди убитых — деловой партнер Павла Федулева Андрей Якушев. Согласно материалам дела, он был расстрелян в подъезде своего дома в Екатеринбурге на глазах у его жены и годовалой дочки.
- В 1996 году киллеры из засады расстреляли бизнесмена Андрея Соснина вместе с охранником и сотрудником милиции.
- Третий эпизод касался убийства предпринимателя Сергея Истомина, совершенного в 2003 году в лесу (его тело не нашли).
По всем трем эпизодам Павел Федулев проходил как свидетель, признавшись, что был заказчиком убийств.
В итоге суд приговорил Виталия Пильщикова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Сергей Никонов осужден на 8 лет колонии общего режима.
Попытки выйти из колонии он начал предпринимать с 2020 года. Тогда Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката Виталия Пильщикова и принял решение о его условно-досрочном освобождении (УДО). Однако прокуратуре удалось обжаловать это решение. В июне 2022 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал защите Виталия Пильщикова в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области тогда сообщили, что он продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима и освободится лишь в феврале 2028 года.
В феврале 2023 года Тагилстроевский райсуд вновь отказал в УДО Виталию Пильщикову. Против удовлетворения ходатайства адвоката выступали прокурор, указывая на преждевременность подобного решения, и администрация колонии.
Однако в четверг, 5 октября, Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства. «В исправительный центр он должен будет проследовать самостоятельно, срок наказания ему будет исчисляться со дня прибытия в исправительный центр»,— сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, пояснив, что на изготовление мотивированного апелляционного постановления у судьи есть пять дней. Адвокат Виталия Пильщикова Анна Костенко отказалась комментировать данную ситуацию.
Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, исправительный центр, в который после смягчения приговора направят Виталия Пильщикова, будет определен в соответствии со свободными местами в исправительных центрах региона и с запросом работодателя на ту или иную специальность.