Киллеру прописали труд

Свердловский областной суд смягчил наказание «персональному киллеру уральского рейдера Павла Федулева» Виталию Пильщикову, осужденному за несколько убийств на 24 года. Ему заменили неотбытую часть наказания в четыре года принудительными работами с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Осужденный должен самостоятельно проследовать в исправительный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: бизнесмен Павел Федулев, Дмитрий Вешняков и Виталий Пильщиков в 2013 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Слева направо: бизнесмен Павел Федулев, Дмитрий Вешняков и Виталий Пильщиков в 2013 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Виталия Пильщикова называют «персональным киллером» уральского бизнесмена Павла Федулева, организовавшего с 1995 по 2005 год семь убийств бизнесменов и юристов, которые были его компаньонами при рейдерских захватах предприятий (в 2011 году Федулева приговорили к 20 годам лишения свободы).

В 2011 году Виталий Пильщиков вместе с подельником Сергеем Никоновым был признан виновным за ряд убийств, совершенных в 1995–1996 годах по заказу Павла Федулева за общую сумму $300 тыс.

Среди убитых — деловой партнер Павла Федулева Андрей Якушев. Согласно материалам дела, он был расстрелян в подъезде своего дома в Екатеринбурге на глазах у его жены и годовалой дочки.

В 1996 году киллеры из засады расстреляли бизнесмена Андрея Соснина вместе с охранником и сотрудником милиции.

Третий эпизод касался убийства предпринимателя Сергея Истомина, совершенного в 2003 году в лесу (его тело не нашли).

По всем трем эпизодам Павел Федулев проходил как свидетель, признавшись, что был заказчиком убийств.

В итоге суд приговорил Виталия Пильщикова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Сергей Никонов осужден на 8 лет колонии общего режима.

Попытки выйти из колонии он начал предпринимать с 2020 года. Тогда Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката Виталия Пильщикова и принял решение о его условно-досрочном освобождении (УДО). Однако прокуратуре удалось обжаловать это решение. В июне 2022 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал защите Виталия Пильщикова в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области тогда сообщили, что он продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима и освободится лишь в феврале 2028 года.

В феврале 2023 года Тагилстроевский райсуд вновь отказал в УДО Виталию Пильщикову. Против удовлетворения ходатайства адвоката выступали прокурор, указывая на преждевременность подобного решения, и администрация колонии.

Однако в четверг, 5 октября, Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства. «В исправительный центр он должен будет проследовать самостоятельно, срок наказания ему будет исчисляться со дня прибытия в исправительный центр»,— сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, пояснив, что на изготовление мотивированного апелляционного постановления у судьи есть пять дней. Адвокат Виталия Пильщикова Анна Костенко отказалась комментировать данную ситуацию.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, исправительный центр, в который после смягчения приговора направят Виталия Пильщикова, будет определен в соответствии со свободными местами в исправительных центрах региона и с запросом работодателя на ту или иную специальность.

Анастасия Таначева, Екатеринбург