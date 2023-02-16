Суд отказался выпускать из колонии «личного киллера Павла Федулева»

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Виталию Пильщикову, которого в СМИ называют «личным киллером уральского рейдера Павла Федулева». В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что в колонии строгого режима он проведет еще пять лет.

Против удовлетворения ходатайство об УДО выступали как прокурор, указывая на преждевременность подобного решения, так и администрация колонии.

В феврале 2012 года Виталий Пильщиков был осужден на 24 года и 10 месяцев со штрафом 1 млн. руб. за убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Из колонии он освободится лишь в феврале 2028 года.

В 2020 году Тагилстроевский райсуд удовлетворял ходатайство адвоката и принимал решение об УДО Виталия Пильщикова, однако прокуратуре удалось обжаловать это решение. В июне прошлого года ему также отказались смягчать наказание.

Напомним, уральский бизнесмен Павел Федулев был осужден почти к 20 годам колонии за организацию убийств шестерых деловых партнеров и конкурентов по бизнесу, мошенничества, незаконный оборот оружия.

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