Пермячка не смогла оспорить штраф за безбилетный проезд

Суд Дзержинского района Перми оставил без изменений постановление административной комиссии о назначении штрафа пермячке в размере 2,5 тыс. руб. за безбилетный проезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба суда, по факту проезда в автобусе маршрута №3 без билета пермячка признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.1 Закона Пермского края от 06.04.2015 №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Женщина была оштрафована комиссией 15 июля 2023 года, однако попыталась оспорить назначение ей наказание. Она пояснила, что произвела оплату проезда при контролерах.

По информации суда, довод жалобы об оплате проезда не влечет недействительности постановления, так как женщина подтвердила, что при посадке в автобус проезд не оплатила. Поэтому постановление административной комиссии Дзержинского района Перми оставлено без изменения, жалоба гражданки — без удовлетворения.