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Коммерсантъ FM
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Министр пересчитает учительскую зарплату

С выплатами педагогам в Хакасии придется разбираться Сергею Кравцову

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал указание разобраться со снижением зарплат учителей в Хакасии. О соответствующих жалобах педагогов из нескольких районов республики сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Сокол. В конце августа суд рассмотрит административный иск прокуратуры к правительству региона, в котором оспариваются отдельные положения методики расчета нормативов выплат работникам образования. Господин Сокол выдвинут «Единой Россией» кандидатом на пост главы республики на сентябрьских выборах; его основной соперник – действующий глава региона коммунист Валентин Коновалов. Сенатор Валерий Усатюк, представляющий в Совете федерации исполнительную власть Хакасии, уже призвал Генпрокуратуру, СКР и МВД провести проверку фактов «принудительного» сбора под обращением учителей к Сергею Соколу.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак провели заседание всероссийского штаба по контролю за строительством и капремонтом школ. В ходе этого мероприятия и всплыла тема зарплат учителей в Хакасии. «Конечно, мы разберемся,— прокомментировал ситуацию господин Кравцов.— Я с Министерством труда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять, менять. Учителя не должны страдать. Указ президента должен выполняться. В любом регионе. Вне зависимости от того, кто возглавляет регион, от какой партии. Это недопустимо. Тем более в Год педагога и наставника, когда мы говорим слова благодарности нашим учителям. Обязательно соответствующие оценки дадим».

Данные о снижении доходов педагогов привел депутат Госдумы РФ Сергей Сокол — кандидат ЕР на предстоящих выборах главы Хакасии, которой с 2018 года руководит коммунист Валентин Коновалов. «У меня порядка 300 обращений уже от наших педагогов по снижению зарплаты,— рассказал господин Сокол.— В Ширинском районе зарплата у учителей с 46 тыс. упала до 36 тыс. Главы районов с января начали засыпать правительство обращениями, писали и в республиканский минобр, пытались добиться перечисления денег. Но из правительства Хакасии последовали ответные меры: проверки, инспекции республиканского минфина, минобра и прочих контролирующих и проверяющих органов». По словам депутата, средства на зарплаты учителям, которые правительство Хакасии направляет муниципалитетам, «достаются только лояльным муниципалитетам и которые готовы присягнуть на верность».

10 июля депутат Сокол направил в Генпрокуратуру запрос о нарушении прав педагогов Хакасии. Как сообщили “Ъ” в ВС Хакасии, рассмотрение административного иска прокурора республики к правительству региона, в котором оспариваются отдельные положения методики расчета нормативов для выплаты зарплат педагогам, начнется 29 августа.

В правительстве Хакасии, напротив, утверждают, что доходы педагогов республики растут. На странице регионального министерства образования и науки во «ВКонтакте» приводятся такие данные: в 2018 году средняя зарплата учителя в регионе составляла 31,5 тыс. руб., в 2023-м — 51,7 тыс. руб. Согласно официальной статистике, в 2022 году объем субвенций для муниципальных образований на зарплату школьным учителям составил 5 млрд руб., в этом году — 6,36 млрд руб.

«Владимир Путин поставил абсолютно правильную задачу: расширить воспитательные функции учителей. Безусловно, это дополнительная нагрузка. Поэтому я принял решение уже сейчас, с сентября, увеличить зарплаты педагогам, выполняющим эти задачи. На эти цели мы выделим более 100 млн руб.»,— заявил 17 августа Валентин Коновалов. По его словам, региональное правительство продолжит менять соотношение оклада и стимулирующих выплат педагогов, чтобы увеличить их гарантированную зарплату. До 2022 года соотношение оклада и стимулирующих выплат составляло 50/50, в настоящее время — 70/30.

Впрочем, ранее глава Хакасии признавал проблемы с оплатой труда педагогов. «Из-за системы подушевого финансирования, которая действует в стране больше десятка лет, есть проблемы у сельских педагогов,— заявил Валентин Коновалов в июле на встрече с руководителем профсоюза работников образования республики Любовью Барабановой.— Когда по объективным демографическим причинам учеников становится в классах меньше, снижается и зарплата. По этой категории работников мы внедряем адресную программу по доплатам от главы региона». В августе правительство Хакасии объявило о выделении всем педагогам единовременной выплаты в размере 5 тыс. руб.

Сенатор Валерий Усатюк, представляющий в Совете федерации исполнительную власть республики, направил обращение в адрес руководителей Генпрокуратуры, СКР и МВД, в котором попросил провести проверку фактов «принудительного» сбора подписей под обращением учителей к Сергею Соколу. «В действиях глав муниципальных образований Усть-Абаканского, Орджоникидзевского и Ширинского районов Республики Хакасия, их заместителей, курирующих сферу образования, руководителей муниципальных управлений образования, а также директоров школ, задействованных в принудительном сборе подписей, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ,— превышение должностных полномочий»,— полагает сенатор.

Валерий Лавский, Новосибирск

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