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Коммерсантъ FM
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Торстен Мюллер-Отвос покидает Rolls-Royce после 14 лет во главе компании

Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос покинет свою должность 30 ноября, сообщает компания. На посту главы компании он провел почти 14 лет. Торстен Мюллер-Отвос пробыл на посту гендиректора Rolls-Royce чуть ли не дольше всех в истории компании. Дольше него эту должность занимал только Клод Джонсон, который стоял у истоков Rolls-Royce и возглавлял компанию с 1904 года.

Господин Мюллер-Отвос возглавил Rolls-Royce в 2010 году. За время его правления продажи марки выросли в шесть раз. А в 2022 году был установлен рекорд — 6021 автомобиль. При нем компания впервые в своей истории предоставила клиентам возможность кастомизации автомобиля, представила свой первый кроссовер и первую электрическую модель. Наконец, при нем средний возраст клиентов марки снизился до 43 лет — это самый низкий показатель среди всех марок, принадлежащих концерну BMW Group.

Именно с возрастом связан и уход господина Мюллера-Отвоса. Правление BMW стремится омолодить состав руководителей концерна. Место 63-летнего Торстена Мюллера-Отвоса займет 48-летний Крис Браунридж, который сейчас возглавляет BMW UK.

Кирилл Сарханянц

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