Rolls-Royce продал рекордное количество автомобилей в 2022 году

В 2022 году британский производитель автомобилей Rolls-Royce Motor Cars продал в общей сложности 6021 автомобиль. Это на 8% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд за всю почти 120-летнюю историю компании: до сих пор ей не удавалось выйти за отметку 6 тыс. автомобилей за один год.

В Rolls-Royce также подчеркнули, что спрос на их продукцию остается высоким, клиенты «готовы платить порядка полумиллиона евро за свои уникальные автомобили Rolls-Royce», и предварительные заказы на новые автомобили сделаны почти на весь 2023 год.

Крупнейшим рынком для автомобилей Rolls-Royce по-прежнему остаются США, на которые пришлись 35% продаж. Вторым по величине рынком остается Китай, хотя продажи там и слегка упали из-за ситуации с COVID-19. Учитывая высокое число предварительных заказов, в том числе на новую — первую полностью электрическую модель — Spectre, которая поступит в продажу ближе к концу 2023 года, компания ожидает роста продаж и в текущем году. Этому не помешает, по мнению главы Rolls-Royce Торстена Мюллера-Отвоса, прекращение продаж автомобилей в России.

Российский рынок в среднем за год брал 200–300 автомобилей Rolls-Royce. Рекордные продажи в минувшем году также были на рынках Великобритании и Германии. В целом самой востребованной моделью в 2022 году в мире был Rolls-Royce Cullinan, а в Азии — Ghost.

Алена Миклашевская