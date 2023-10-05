Минюст сообщил о снижении наполненности колоний в 2,5 раза за 10 лет

В местах лишения свободы в РФ находятся около 266 тыс. человек против почти 700 тыс. десять лет назад, сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. Он не уточнил, на сколько снизилось это число за последний год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«То есть вот эта цифра снижается. Между тем, проблема рецидива остается»,— сказал господин Вуколов в ходе выездного заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству по теме ресоциализации осужденных (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра рассказал, что за три года «практически создана система исправительных центров». В них работает около 30 тыс. человек, через них прошло практически 50 тыс. К концу года ожидается увеличения числа мест.

По данным ФСИН на 1 января 2023 года, в российских колониях и следственных изоляторах находилось 433 тыс. осужденных и арестованных. За год это число снизилось на 32,9 тыс. Сопоставимое снижение отмечалось в 2019 и 2020 годах.

Леонид Уварчев