Минюст сообщил о снижении наполненности колоний в 2,5 раза за 10 лет
В местах лишения свободы в РФ находятся около 266 тыс. человек против почти 700 тыс. десять лет назад, сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. Он не уточнил, на сколько снизилось это число за последний год.
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«То есть вот эта цифра снижается. Между тем, проблема рецидива остается»,— сказал господин Вуколов в ходе выездного заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству по теме ресоциализации осужденных (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра рассказал, что за три года «практически создана система исправительных центров». В них работает около 30 тыс. человек, через них прошло практически 50 тыс. К концу года ожидается увеличения числа мест.
По данным ФСИН на 1 января 2023 года, в российских колониях и следственных изоляторах находилось 433 тыс. осужденных и арестованных. За год это число снизилось на 32,9 тыс. Сопоставимое снижение отмечалось в 2019 и 2020 годах.